В Магадане вскоре начнется строительство многопрофильного центра реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает RosTender.info. Единый реабилитационный центр будет рассчитан на одновременное пребывание 50 пациентов. Его предполагается оснастить современным оборудованием для реабилитации инвалидов - как взрослых, так и детей.

Дирекция единого заказчика Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области объявила тендер на возведение здания. Стоимость его строительства оценивается в 1 млрд 353 млн рублей, средства поступят из федерального и областного бюджетов. Заявки от строительных организаций на участие в тендере принимают до 26 мая, после этого конкурсная комиссия выберет победителя. Подрядчик должен будет приступить к строительству сразу после заключения контракта, следует из материалов тендера. Ввести учреждение в строй планируют не позже 1 октября 2025 года.

Как сообщалось ранее в СМИ, в Магаданской области проживает 5,5 тыс. граждан с ограничениями здоровья. Между тем, специализированных реабилитационных центров в области не существует, в том числе и для детей.

