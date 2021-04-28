По итогам консультаций в режиме видеоконференции страны ОПЕК+ решили сохранить действующие квоты по добыче на май, июнь и июль, а также продолжить мониторинг восстановления экономической активности в странах – потребителях нефти.

Как сообщил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак по итогам консультаций, прошедших в режиме видеоконференции, участники встречи подтвердили сохранение действующих договорённостей в целях сохранения стабильного топливообеспечения стран – потребителей нефти в рамках восстановления мировой экономики. Как отметил Александр Новак, в рамках консультаций было решено сохранить действующие договорённости стран-производителей ОПЕК+ об уровнях добычи в мае, июне и июле 2021 года.

«В мае ОПЕК+ повысит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне на ту же цифру, в июле на 440 тыс. баррелей в сутки. Это даст возможность выйти на плановые уровни добычи 2021 года с учётом роста спроса и постепенного восстановления рынка. Мы наблюдаем, что в некоторых странах идёт увеличение заражений коронавирусной инфекцией, это вызывает опасения на рынке, поэтому было решено не менять цифры с прошлой министерской встречи», – пояснил вице-премьер.

Говоря о ситуации на рынке, Александр Новак оценил в целом сохраняющийся позитивный характер восстановления спроса и мобильности населения, а также роста авиаперевозок.

«Россия при этом исполняет свои обязательства близко к 100%, все компании ответственно относятся к этому, ведь это в интересах страны и бюджета. Ключевой задачей ОПЕК+ должно оставаться исполнение достигнутых договорённостей в полном объёме, поэтому мы будем внимательно мониторить ситуацию с балансом спроса и предложения», – подчеркнул он.

Фото: government.ru