Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде осмотрел ход работ по реконструкции воздушных линий с переносом их в кабельные, замену опор, обеспечение электросетевой инфраструктурой парка культуры и отдыха «Швейцария», а также переустройство сетей в Сормовском районе.

К праздничной дате на 38 центральных улицах исторической части областного центра энергетики заменят 308 опор линий электропередачи, отремонтируют фасады 173 трансформаторных подстанций и выполнят покраску 45 опор воздушных линий 110 кВ.

Кроме того, сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках муниципальных контрактов проведут переустройство 20 километров воздушных линий наружного освещения в кабельные, заменят 460 опор и установят дополнительно ещё 62 опоры.

Сейчас активно ведутся работы по реконструкции кабельных и воздушных линий в Нижегородском, Приокском и Сормовском районах города.