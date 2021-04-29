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"Метафракс" построит установку по производству параформальдегида

Метафракс построит установку по производству параформальдегида

29 апреля 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство установки по производству параформальдегида на головном предприятии ПАО «Метафракс» в Пермском крае. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Группа компаний «Метафракс», в состав которой входят химические заводы в России и за рубежом, занимает до 40% внутреннего рынка синтетических смол и порядка четверти рынка метанола. Основная продукция предприятий широко используется в производстве строительных и отделочных материалов, лакокрасочных изделий и синтетических покрытий, в производстве мебели и в процессах органического синтеза на предприятиях топливно-энергетического комплекса, а также в фармакологии, парфюмерии и многих других сферах. В настоящее время «Метафракс Групп» расширяет производственные мощности в России и планирует увеличить долю на российском рынке синтетических смол свыше 50%.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство установки по производству параформальдегида (полиформальдегида) на площадке завода ПАО «Метафракс» в городе Губаха Пермского края. Проектная мощность установки - 30 тыс. тонн в год. Отгрузка готовой продукции планируется в фасованном виде в железнодорожный и автомобильный транспорт.

В ходе реализации проекта на территории завода в Губахе построят здание установки по производству параформальдегида, состоящее из четырех отсеков, разделенных противопожарными стенами. Здесь также разместят другие технологические и вспомогательные производственные площадки, включая градирню с насосной, внутрицеховую эстакаду, узел погрузки в железнодорожный транспорт и дополнительные подъездные пути, а также склад для хранения контейнеров и иные объекты и сооружения.

До начала строительства будет выполнена инженерная подготовка территории, включающая вертикальную планировку и выравнивание площадки. С западной стороны площадку укрепят подпорной стенкой. С восточной стороны устроят бетонный лоток для отвода поверхностных стоков.

Генеральный проектировщик – АО «Тулагипрохим».

Фото: rupec.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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