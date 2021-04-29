Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство турбодетандерной энергетической установки на газораспределительной станции «Добрянка-2» в Пермском крае. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

На участке магистральной сети ООО «Газпром трансгаз Чайковский» реализуется проект по выработке электричества за счет использования энергии сжатого природного газа. Строительство турбодетандерной установкипройдет на площадке ГРС «Добрянка-2» в Добрянском районе Пермского края.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство площадки турбодетандерной энергетической установки и инженерных коммуникаций для ее функционирования на базе ГРС «Добрянка-2», расположенной в Добрянском районе Пермского края. На проектируемом участке планируется строительство комплекса зданий и сооружений, включая корпус для размещения турбодетандерной установки, площадок технологического оборудования, а также котельную, блочно-модульную комплектную трансформаторную подстанцию и иные производственные и вспомогательные объекты. На площадке турбодетандерной установки также проложат трассы газопроводов высокого и среднего давления и инженерные коммуникации. К площадке энергетической установки проложат подъезд для автотранспорта, примыкающий к автодороге «Добрянка – Пермская ГРЭС».

Застройщик – ООО «ГПБ-Энергоэффект». Генеральный проектировщик – ООО Проектно-конструкторский институт «Промпроект».

Фото: prominf.ru