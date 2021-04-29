Цены на медь будут расти.
Антон Берлин дал интервью президенту Ассоциации “Электрокабель”
29 апреля 2021, 11:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика
Николай Шульгинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе рабочей встречи обсудили функционирование электроэнергетического комплекса города.
На встрече речь шла о реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» в части развития энергетики. Помимо этого, стороны отметили целесообразность проработки вопроса консолидации электросетевых активов города.
Николай Шульгинов и Михаил Развожаев также затронули актуальные вопросы развития отраслей ТЭК, в том числе обсудили газификацию города.
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