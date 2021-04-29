Николай Шульгинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе рабочей встречи обсудили функционирование электроэнергетического комплекса города.

На встрече речь шла о реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» в части развития энергетики. Помимо этого, стороны отметили целесообразность проработки вопроса консолидации электросетевых активов города.

Николай Шульгинов и Михаил Развожаев также затронули актуальные вопросы развития отраслей ТЭК, в том числе обсудили газификацию города.