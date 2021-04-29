 
Встречи

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

29 апреля 2021, 11:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
190

Николай Шульгинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе рабочей встречи обсудили функционирование электроэнергетического комплекса города.

На встрече речь шла о реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» в части развития энергетики. Помимо этого, стороны отметили целесообразность проработки вопроса консолидации электросетевых активов города.

Николай Шульгинов и Михаил Развожаев также затронули актуальные вопросы развития отраслей ТЭК, в том числе обсудили газификацию города.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Министерство энергетики России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Российские производители в международной системе сертификации 29.04.2021
Российские производители в международной системе сертификации
Руководители Карельского РДУ и Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии обсудили перспек... 28.04.2021
Руководители Карельского РДУ и Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии обсудили перспек...
Александр Новак принял участие в 16-й министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК 28.04.2021
Александр Новак принял участие в 16-й министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК
Александр Новак провёл переговоры с главой МИРЭС Анджелой Уилкинсон 28.04.2021
Александр Новак провёл переговоры с главой МИРЭС Анджелой Уилкинсон
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно