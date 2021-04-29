В Пурпе начнется строительство долгожданного ж/д вокзала

В поселке Пурпе Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вскоре приступят к строительству нового железнодорожного вокзала, сообщает RosTender.info.

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО объявила тендер на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, и строительство здания. Стоимость возведения вокзала оценивается в 612 млн рублей, эти средства поступят из бюджета округа. Предложения от строительных организаций принимают до 12 мая, конкурсная комиссия выберет лучшее из них и назовет победителя 14 мая.

Известно, что железнодорожной станцией Пурпе пользуются не только жители поселка, но и города Губкинский, расположенного в 18 км от станции. Согласно опросам жителей Пурпе и Губкинского, проблема неудобного и тесного вокзала и привокзальной площади стоит на одном из первых мест.

Как следует из материалов тендера, предполагается, что новые здания построят на месте старого, арочного вокзала. При этом будет использован его фундамент. В задании на проектирование, здание названо «объектом незавершенного строительства» и отмечено, что степень готовности объекта составляет 50%.

После реконструкции вокзал сможет одновременно вмешать 200 пассажиров. В новом здании будет находиться кафе, зона ожидания, киоски, комната для пассажиров с детьми с туалетом и постирочной, камеры хранения, в том числе автоматические, банковские терминалы, кассы, комнаты милиции и администрации вокзала и другие помещения.

Подрядчику предстоит также спроектировать и построить пассажирскую платформу и оборудовать привокзальную площадь. На обследование существующего здания и подготовку проекта исполнителю отведут 10 месяцев. Здание, платформу и площадь, как ожидается, введут в строй в конце 2022 года.



