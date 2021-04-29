Российские производители в международной системе сертификации

Перспективы использования международных систем сертификации МЭК для экспорта российской электротехники и радиоэлектроники обсуждались на выездном заседании Совета по оценке соответствия электрооборудования, проведённого на базе Завода «Горэлтех» под председательством руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева.

ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ» - один из ведущих российских производителей взрывозащищённого оборудования, поставляющий несколько сотен номенклатурных позиций высокотехнологичной продукции. Благодаря участию в системе сертификации МЭК, экспорт изделий предприятия осуществляется в несколько десятков стран мира. Председатель Совета директоров предприятия Георгий Феодориди продемонстрировал руководству Росстандарта, ФБУ «Тест Санкт-Петербург» и членам Совета производственные возможности завода.

Совет по оценке соответствия электрооборудования» образован в 2018 году в соответствии с руководящими указаниями МЭК. В его состав входят представители федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации, российских технических комитетов по стандартизации, органов оценки соответствия и испытательных лабораторий, участвующих в деятельности систем сертификации МЭК. Одной из ключевых задач функционирования Совета является просвещение производителей, потребителей и органов государственной власти о преимуществах участия Российской Федерации в международных системах оценки соответствия, действующих в рамках МЭК, а также решение практических вопросов, связанных с процедурами прохождения оценки соответствия в данных системах.

О возможностях систем сертификации МЭК глава Росстандарта также говорил, выступая на ежегодной научно-технической конференции «Пути решения задач обеспечения современной радиоэлектронной аппаратуры надежной электронной компонентной базой «СЕРТИФИКАЦИЯ ЭКБ-2021», которая начала свою работу в Санкт-Петербурге. Антон Шалаев отметил, что начиная с 2019 года, после целого ряд лет фактического «затишья» в отношении большинства из видов документов по стандартизации в области ЭКБ, достигнуты ежегодные опережающие темпы актуализации.

Благодаря участию в системах сертификации и проводимой работе по гармонизации национальных стандартов с международными, для целого ряда отечественных производителей электротехнических изделий и электрооборудования может быть решена проблема взаимного признания результатов оценки соответствия и успешно преодолён барьер, связанный с необходимостью подтверждения соответствия требованиям международных стандартов в зарубежных испытательных лабораториях и сертификационных центрах.