Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в 13-ой Российско-Германской сырьевой конференции. Её участники - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер, Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер, Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев, ректор Санкт-Петербургского горного университета, председатель Российско-Германского сырьевого форума с российской стороны Владимир Литвиненко, обсудили текущее состояние сотрудничества между двумя странами в энергетической и промышленной сферах. Конференция прошла в режиме ВКС.

Выступая с приветственным словом, Денис Мантуров подчеркнул актуальность двустороннего диалога и отметил, что пандемия обнажила ряд глобальных проблем, которые ни одна страна в мире не способна решить в одиночку. И прежде всего это касается минимизации техногенного воздействия на окружающую среду. Как отметил глава Минпромторга России, недавнее исследование ООН установило взаимосвязь между нарушением экологического баланса и появлением губительных вирусов.

Чтобы примирить био- и техносферу и восстановить естественный ресурсооборот ещё большее значение приобретает использование энергоэффективных технологий, чистых источников энергии и переход к циркулярной экономике,

- сказал Денис Мантуров.

Министр также отметил наличие развитых компетенций у России в области локализации оборудования и технологий для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Спрос на этот низкоуглеродный ресурс в ближайшие десятилетия будет расти, и мы рассчитываем на расширение кооперации по этому направлению с германским бизнесом. Опыт технологического взаимодействия в данной сфере у России уже есть (прим. стратегическое партнёрство наших стран в рамках проекта «Арктик СПГ-2»).

Газ сейчас становится одним из источников развития водородной энергетики с целью декарбонизации ведущих экономик мира,

- подчеркнул Министр.

На сегодня возможности российских предприятий по производству оборудования для ВИЭ составляют около 1,5 ГВт/год. При этом интенсивно наращиваются объемы и присутствие немецких компаний в России. Например, концерн Siemens Gamesa реализует в России программу локализации оборудования для ветропарков. Также германские компетенции (Lagerwey Systems) задействованы в ветроэнергетических проектах «Росатома» суммарной мощностью 1,2 ГВт. Важным идеологическим партнёром популяризации ВИЭ в России является Немецкая ассоциация солнечной промышленности (German Solar Industry Association).

Наша страна в полной мере включилась в процесс зеленого разворота. Чтобы придать ему ускорение, будем инициировать монетарные стимулы отказа от использования энергоемких технологий и «грязных» сырьевых ресурсов. При этом действовать планируем осторожно, балансируя вопросы экологии с задачами развития промышленности. Рассчитываем, что такой же взвешенный подход будет реализован в отношении разрабатываемого Евросоюзом трансграничного углеродного налога,

- отметил Денис Мантуров.

Министр обозначил перспективы развития транспорта с пониженным углеродным следом:

Чтобы осуществить плавный, постепенный отказ от машин, работающих на ископаемом топливе, планируем установить требования к производителям по доле в продажах «зеленого» транспорта начиная с 2030 года.

Также Денис Мантуров ответил на вопрос о развитии в России применения водорода:

Как и наши коллеги из Германии, мы комплексно подходим к вопросам развития водородной энергетики. В прошлом году Правительство России утвердило соответствующий План до 2024 года. С точки зрения технологий, в ближайшие 2-3 года планируем создать весь спектр необходимого оборудования для водородной инфраструктуры. У нас уже есть опытные образцы энергоустановок на водородных топливных элементах, электролизеров для производства «зелёного» водорода, установок по производству водорода из природного газа. Кроме того, планируем также освоить производство водородных заправочных станций, в том числе производящих водородное топливо прямо на месте методом риформинга и электролиза, создать водородный кластер на Сахалине, где также планируется перевести железнодорожное сообщение на водород.

В свою очередь, выступая с приветственным словом к участникам конференции, Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер отметил важность двустороннего диалога:

Мы – соседи, и многие проблемы решаем вместе, например, вопросы изменения климата очень важны для будущих поколений, речь идет об углеродной нейтральности,

- отметил он.

По мнению Петера Альтмайера, страны должны интенсифицировать сотрудничество в области «сырьевой и климатической» повестки. Говоря о декарбонизации экономики, он подчеркнул:

Сегодня Германии нужен газ для перехода от атомной и угольной энергетики. В будущем нам будут нужны возобновляемые источники энергии – и этот переход мы можем сделать вместе с Россией, она обладает огромным потенциалом в этой области.

В свою очередь заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак сообщил, что Германия является для России одним из главных партнеров в области ТЭК.

Наше сотрудничество в сфере энергетики носит характер стратегического партнерства. В прошлом году отмечалось пятидесятилетие поистине исторического события для российско-германского сотрудничества – 1 февраля 1970 года был подписан договор на поставку труб большого диаметра западногерманскими компаниями и предоставление кредитов немецкими банками в обмен на природный газ из СССР. Благодаря этому «контракту века» была заложена перспективная схема сотрудничества. Россия вносит большой вклад в энергобезопасность Германии и Европы, обеспечивая более трети потребности ФРГ в энергоносителях. К настоящему времени на рынок Германии поставлено более 1 трлн куб.м газа с начала нашего сотрудничества

- подчеркнул он.

Также на полях 13-ой Российско-Германской сырьевой конференции прошла встреча заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака и Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Министром экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петером Альтмайером.