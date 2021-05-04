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Кабмин утвердил параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба

Кабмин утвердил параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба

4 мая 2021, 11:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: КАБМИН, ИНВЕСТИЦИИ, БАМ, ТРАНССИБ, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: ТАСС

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Российское правительство утвердило параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба. Паспорт инвестиционного проекта утвержден в соответствии с распоряжением, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Поквартальный график достижения целевых показателей инвестиционного проекта был сформирован, исходя из структуры грузопотоков, технической оснащенности и технологии работы. Всего в нем 21 контрольный участок. Для каждого из них определены целевые значения пропускной способности (по станциям, перегонам и тяговому электроснабжению), в том числе в грузовых поездах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паспорт согласован с представителями грузоотправителей на заседании президиума правительственной комиссии по транспорту.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству зафиксировать параметры второго этапа развития магистралей с указанием пропускной и провозной способности отдельных участков.

Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля 6 марта в Кемерове поручил кабмину выполнить эту работу в максимально короткие сроки. По его мнению, таким образом будет создан "четкий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы - все, кто заинтересован в развитии своих проектов вокруг или благодаря расширению БАМа и Транссиба".

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.

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Источник: ТАСС

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