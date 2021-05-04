На развитие социальной и транспортной инфраструктуры в Карелии будет выделено более 650 млн рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование направят на создание нового спортивного комплекса для учеников детско-юношеских школ и гистологической лаборатории в Петрозаводске. Помимо этого, средства пойдут на строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе Сортавала, реконструкцию автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви и модернизацию мостового перехода на трассе «Кола».

«Эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов. А возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам привлечёт в эти места многих путешественников», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 апреля.

Карелия – один из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

Михаил Мишустин посетил Карелию в конце января. Он встретился с предпринимателями, побывал в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, осмотрел Соломенский лесозавод. По итогам поездки был сформирован комплекс поручений, направленных на решение насущных проблем региона, в числе которых – развитие туристической отрасли, повышение доступности медпомощи, снятие барьеров для ведения бизнеса.