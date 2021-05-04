 
Инвестиции (проекты)

Правительство направит более 650 млн рублей на развитие инфраструктуры в Республике Карелия

Правительство направит более 650 млн рублей на развитие инфраструктуры в Республике Карелия

4 мая 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, КАРЕЛИЯ
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: government.ru

Обсуждают на форуме (2)

Время чтения ≈ 1 мин
126

На развитие социальной и транспортной инфраструктуры в Карелии будет выделено более 650 млн рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование направят на создание нового спортивного комплекса для учеников детско-юношеских школ и гистологической лаборатории в Петрозаводске. Помимо этого, средства пойдут на строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе Сортавала, реконструкцию автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви и модернизацию мостового перехода на трассе «Кола».

«Эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов. А возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам привлечёт в эти места многих путешественников», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 апреля.

Карелия – один из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

Михаил Мишустин посетил Карелию в конце января. Он встретился с предпринимателями, побывал в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, осмотрел Соломенский лесозавод. По итогам поездки был сформирован комплекс поручений, направленных на решение насущных проблем региона, в числе которых – развитие туристической отрасли, повышение доступности медпомощи, снятие барьеров для ведения бизнеса.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: government.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Кабмин утвердил параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба 04.05.2021
Кабмин утвердил параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба
В строительство завода блок-контейнеров в калужском 30.04.2021
В строительство завода блок-контейнеров в калужском "Ворсино" инвестируют 800 млн рублей
Предприятие СИБУРа прорабатывает запуск новой технологии производства пластификаторов 30.04.2021
Предприятие СИБУРа прорабатывает запуск новой технологии производства пластификаторов
Выдано первое положительное заключение государственной экспертизы на документацию по подготовке терр... 30.04.2021
Выдано первое положительное заключение государственной экспертизы на документацию по подготовке терр...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - НЕФТЕГАЗ, СКТ, EL-комитет, МКМ. Эфир 30.04.21
+