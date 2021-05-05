По информации генерального директора британской Xlinks, компания планирует построить в Марокко энергетический комплекс, состоящий из солнечной электростанции (СЭС) мощностью 7 ГВт, ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 3,5 ГВт и накопителя энергии мощностью 5 ГВт и энергоемкостью 25 ГВт*ч с целью последующего экспорта электроэнергии, вырабатываемой энергокомплексом, в Великобританию.

По оценке Xlinks, средняя расчетная себестоимость электроэнергии, вырабатываемой энергокомплексом, составит ≈$ 0,013/кВт*ч. Проектный объем экспорта электроэнергии – 26 ТВт*ч в год, что эквивалентно 7,5% ожидаемого спроса на электроэнергию в Великобритании. Продавать электроэнергию планируется по цене порядка £ 0,048 ($ 0,67)/кВт*ч на условиях контракта на разницу цен (contracts for difference, CfD). Для передачи электроэнергии планируется построить высоковольтное соединение постоянного тока (high-voltage direct current, HVDC), состоящее из четырех подводных кабельных линий (КЛ), которое пройдет через территориальные воды Франции, Португалии и Испании на глубине не более 700 м. Ориентировочная длина HVDC соединения составит порядка 3 800 км. Точками присоединения к энергосистеме Великобритании предположительно станут населенный пункт Алвердискотте (графство Девон) и г. Пембрук в Уэльсе. Уровень технологических потерь при передаче электроэнергии, по оценке Xlinks, составит 10-12%.

Ввод в эксплуатацию первой очереди HVDC соединения пропускной способностью 1,8 ГВт запланирован на 2027 г., второй – на 2029 г. Совокупные затраты на реализацию проекта ожидаются в размере ≈£ 18 млрд

Информационно-аналитический ресурс PV-magazine