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"Россети Московский регион" завершили реконструкцию одной из ключевых подстанций г.о. Истра - "Лыщево"

Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили работы по реконструкции подстанции 35/10 кВ «Лыщево» в г.о. Истра, в результате которых мощность питающего центра была увеличена в 2,5 раза. Тем самым создана возможность для технологического присоединения к электросетям компании новых потребителей, что положительно скажется на развитии инфраструктуры и экономическом укреплении округа. Повышена надежность электроснабжения тысячи жителей, 14 социально значимых объектов, нескольких крестьянско-фермерских хозяйств.   

В ходе комплексной модернизации питающего центра силами филиала «Западные электрические сети» обновлено открытое распределительное устройство 35 кВ с установкой современного элегазового оборудования. Его основное преимущество – надежность и простота в эксплуатации, а также безопасность для окружающей среды.  Взамен двух трансформаторов по 2,3 МВА установлены  два новых – по 6,3 МВА каждый. Таким образом, трансформаторная мощность выросла до 12,6 МВА.

Реконструкция подстанции велась с применением высокоавтоматизированных технологий. Выполнены работы по замене вторичных систем оборудования релейной защиты и автоматики, телемеханики на современные, цифровые. Они позволили внедрить на питающем центре дистанционные управление и наблюдение за работой электрооборудования.  

Примечательно, что абсолютно все установленное на подстанции электрооборудование отечественного производства, отвечает высоким требованиям надежности. В модернизацию объекта компания вложила 144 млн рублей.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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