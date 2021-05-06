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Инвестиционная программа филиала "Мордовэнерго" во 2 квартале будет выполнена в полном объеме

Инвестиционная программа филиала Мордовэнерго во 2 квартале будет выполнена в полном объеме

6 мая 2021, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МОРДОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» продолжает реализацию инвестиционной программы на 2021 год. Её ключевыми направлениями являются выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, а также установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ. Эта работа уже началась в прошлом году, и специалисты выполнили все запланированные объемы. Еще одним важным разделом реализации инвестпрограммы станет создание комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса в Республике Мордовия. Как следствие этого повышается надежность электроснабжения потребителей.

В плане 2 квартала текущего года запланировано строительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 150 кВт. В рамках организации работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и строительству объектов во 2 квартале специалистами филиала «Мордовэнерго» проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций для реализации инвестиционных проектов, запланированных в 2021 году. Освоение капитальных вложений во 2 кв.2021г. - 11,6 млн рублей.

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Источник: Россети Волга

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