Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» продолжает реализацию инвестиционной программы на 2021 год. Её ключевыми направлениями являются выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, а также установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ. Эта работа уже началась в прошлом году, и специалисты выполнили все запланированные объемы. Еще одним важным разделом реализации инвестпрограммы станет создание комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса в Республике Мордовия. Как следствие этого повышается надежность электроснабжения потребителей.

В плане 2 квартала текущего года запланировано строительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 150 кВт. В рамках организации работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и строительству объектов во 2 квартале специалистами филиала «Мордовэнерго» проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций для реализации инвестиционных проектов, запланированных в 2021 году. Освоение капитальных вложений во 2 кв.2021г. - 11,6 млн рублей.