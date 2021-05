Максим Третьяков, избранный в марте президентом НП “Ассоциация “Электрокабель” (ранее этот пост с 2011 года занимал генеральный директор Всероссийского института кабельной промышленности Геннадий Мещанов) был замечен и отмечен в социальной сети Facebook, Instagram и Telegram. Страницы в сумме за месяц собрали около 300 подписчиков, а первое интервью, которое провел Третьяков посмотрели за два дня более 100 зрителей. Портал RusCable.Ru поинтересовался у руководителя АЭК целями и задачами каналов, а также опросил первых подписчиков Третьякова – зачем кабельщикам нужны сети и каналы?

Надо отметить отдельно, что ранее Ассоциация Электрокабель вела более закрытую посторонних глаз деятельность. Не публиковала отчетов о работе в сети открыто, не презентовало фото, а тем более видео с закрытых совещаний. Руководство обосновывало такую закрытость конфиденциальностью той информации, которая обсуждается и дается участникам АЭК, которые вносят членские взносы за участие в Ассоциации. Но все меняется и новое правление и новый президент меняют траекторию активности организации в более открытое к диалогу с общественностью русло.



Социальные сети уже давно перестали быть местом для развлечения. Здесь выстраиваются партнерские связи, находят клиентов или укрепляют лояльность постоянных покупателей, привлекают потенциальных соискателей. Постоянный контакт с возможностью обратной связи это точка роста. Именно так можно отрегулировать важные процессы в компаниях – способы заказа, доставка, сервисное обслуживание, запуск нового товара/услуги.

Немаловажно, что реклама от ТОП-менеджера компании о запуске новых товаров — это хороший шанс попасть в публикации СМИ, что увеличивает узнаваемость бренда.

И самое главное – демонстрация личной вовлеченности в дела компании рождают самое ценное – доверие. Все эти плюсы можно перенести и на руководителя отраслевой ассоциации.

Ясно, что деятельность отраслевой организации, защищающей интересы и производителя и продавца кабеля, не ограничивается одной проблемой – например присутствием на рынке фальсификата. Большая часть работ идет незримо для рядового специалиста – это работа с представителями власти – законодательной и исполнительной.

Именно об этом и пишет в своем микроблоге Максим Владимирович. Он рассказывает о командировках и посещениях предприятий, об участиях в заседаниях, и, что самое главное, демонстрирует свои мысли и выводы на этот счет. Из острых тем, которые он поднял в апреле: деятельность саморегулируемых организаций, налоги на ломовую медь, рынок нефтепогружного кабеля, утилизационный сбор с производителя на кабельно-проводниковую продукцию, стоимость меди, которую обсудил с вице-президентом Норникеля и создание крупного кабельного консорциума .

Сегодня в его телеграм-канале активно обсуждают вопрос о том, какое ведомство должно контролировать качество кабеля, ведь есть риск остаться без контроля со стороны совершенно. Некоторые посты Третьякова уже подхватили другие каналы и завязалась своеобразная “переписка” с аргументами и поиском доводов.

Александр Гусев, основатель отраслевого СМИ RusCable.Ru, генеральный директор медиахолдинга “РусКабель”:

А вообще, быть вот так, под ударом критики, ведь сколько людей столько и мнений могут только самые сильные. Поддерживаю начинание”.

Подписчик канала М. Третьякова в соцсети telegram, генеральный директор Ленкабель:

Вот, что говорит сам Третьяков о том, зачем ему нужен канал в соцсетях:

«Моя активность в соцсетях преследует вполне прагматичные цели. Во-первых, повысить открытость Ассоциации “Электрокабель” для отрасли; во-вторых, способствовать вовлечению рядовых членов АЭК в оперативную деятельность союза; в-третьих, повысить узнаваемость союза для широкого круга третьих лиц, в хорошем смысле рекламировать нашу деятельность и реализуемые проекты; в-четвертых, last but not the least, тестировать отношение профессионального сообщества к новым идеям и проектам, обратная связь даёт возможность почувствовать отношение к ним. Как вы можете заметить, ни одна из целей не содержит задачи продвижения моего личного пиара. Я воспринимаю соцсети (в первую очередь, телеграмм Павла Дурова) как удобный, соответствующий духу времени канал общения».