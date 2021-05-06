Максим Третьяков, избранный в марте президентом НП “Ассоциация “Электрокабель” (ранее этот пост с 2011 года занимал генеральный директор Всероссийского института кабельной промышленности Геннадий Мещанов) был замечен и отмечен в социальной сети Facebook, Instagram и Telegram. Страницы в сумме за месяц собрали около 300 подписчиков, а первое интервью, которое провел Третьяков посмотрели за два дня более 100 зрителей. Портал RusCable.Ru поинтересовался у руководителя АЭК целями и задачами каналов, а также опросил первых подписчиков Третьякова – зачем кабельщикам нужны сети и каналы?

“Добро пожаловать на публичную страницу президента Некоммерческого партнерства "Ассоциация "Электрокабель" (НП "Ассоциация "Электрокабель") Максима Владимировича Третьякова. Здесь будут публиковаться посты о работе организации от лица ее руководителя, а также подниматься темы для обсуждения вопросов и задач для кабельной промышленности России и стран СНГ” – пишет Максим на своей странице в facebook.

Надо отметить отдельно, что ранее Ассоциация Электрокабель вела более закрытую посторонних глаз деятельность. Не публиковала отчетов о работе в сети открыто, не презентовало фото, а тем более видео с закрытых совещаний. Руководство обосновывало такую закрытость конфиденциальностью той информации, которая обсуждается и дается участникам АЭК, которые вносят членские взносы за участие в Ассоциации. Но все меняется и новое правление и новый президент меняют траекторию активности организации в более открытое к диалогу с общественностью русло.

“Прошу вас поддержать меня вот в каком плане – выскажитесь, как вы видите эту ассоциацию, что вы считаете надо сделать, что вы хотите, чтобы я сделал для вас, для нас и для себя. Сделайте это в любом формате. Вызовов у нас очень много и все вы их знаете. Мы бы хотели быть той организацией, которая должна задавать тон и прорабатывать стратегии, вырабатывать систему." – цитата из речи Максима Третьякова на избрании в должность 3 марта 2021 года.



Социальные сети уже давно перестали быть местом для развлечения. Здесь выстраиваются партнерские связи, находят клиентов или укрепляют лояльность постоянных покупателей, привлекают потенциальных соискателей. Постоянный контакт с возможностью обратной связи это точка роста. Именно так можно отрегулировать важные процессы в компаниях – способы заказа, доставка, сервисное обслуживание, запуск нового товара/услуги.

Немаловажно, что реклама от ТОП-менеджера компании о запуске новых товаров — это хороший шанс попасть в публикации СМИ, что увеличивает узнаваемость бренда.

И самое главное – демонстрация личной вовлеченности в дела компании рождают самое ценное – доверие. Все эти плюсы можно перенести и на руководителя отраслевой ассоциации.

Ясно, что деятельность отраслевой организации, защищающей интересы и производителя и продавца кабеля, не ограничивается одной проблемой – например присутствием на рынке фальсификата. Большая часть работ идет незримо для рядового специалиста – это работа с представителями власти – законодательной и исполнительной.

Именно об этом и пишет в своем микроблоге Максим Владимирович. Он рассказывает о командировках и посещениях предприятий, об участиях в заседаниях, и, что самое главное, демонстрирует свои мысли и выводы на этот счет. Из острых тем, которые он поднял в апреле: деятельность саморегулируемых организаций, налоги на ломовую медь, рынок нефтепогружного кабеля, утилизационный сбор с производителя на кабельно-проводниковую продукцию, стоимость меди, которую обсудил с вице-президентом Норникеля и создание крупного кабельного консорциума .

Сегодня в его телеграм-канале активно обсуждают вопрос о том, какое ведомство должно контролировать качество кабеля, ведь есть риск остаться без контроля со стороны совершенно. Некоторые посты Третьякова уже подхватили другие каналы и завязалась своеобразная “переписка” с аргументами и поиском доводов.

Александр Гусев, основатель отраслевого СМИ RusCable.Ru, генеральный директор медиахолдинга “РусКабель”:

“Я рад решению Максима “выйти в свет” и быть на связи с коллегами 24 на 7. Людям с его знаниями и опытом нужно давать больше возможностей высказывать свою точку зрения на отраслевые проблемы.

И сегодня работа с соцсетями – это серьезное дело. Вести блог, вести дневник так, чтобы было понятно большинству это особое умение, которое требует еще времени, регулярности. Уверен, число подписчиков и сторонников философии Третьякова, к которым и я себя отношу будет только расти. Мне нравится его подход – вводить изменения в рынок кабеля и провода сообща, то о чем он говорил в приветственной речи на избрании. Нам очень нужны открытые, прямые, активные лидеры, с ними нам жить в ближайшие 10, 20, 30 лет, от их решений и поступков зависит, каким будет рынок, какая придет молодежь, на каких ценностях она вырастет, чем закончится эпоха бизнесменов формата 90-х…

А вообще, быть вот так, под ударом критики, ведь сколько людей столько и мнений могут только самые сильные. Поддерживаю начинание”.

Подписчик канала М. Третьякова в соцсети telegram, генеральный директор Ленкабель:

“Я считаю, что открытое, а не номинально-формальное, присутствие первых лиц отрасли в социальных сетях просто необходимо сегодня. Мы живем в новом мире, в котором открытость ценится гораздо больше, чем ценовая стоимость продукции.



Кому если не лидерам отрасли формировать повестку и доносить ее до большинства? Показывать, что контрафакт/фальсификат – это зло и в нем никто не заинтересован. Объединяться если не в союзы, то в едином смысловом послании в борьбе с некачественными материалами и налоговыми рисками.



Такие каналы нужны, потому что к открытым лидерам тянутся и именно через соцсети сегодня можно показать тысячам молодых специалистов, что их так ждут в отрасли. И это будет такой эффект, которого не добьётся не один HR-отдел. Главное – делать это от души, искренне, не опасаясь нарушить выдуманные репутационные протоколы. Мы очень нуждаемся в диалоге, в котором нас не только слушают, но и слышат”.

Вот, что говорит сам Третьяков о том, зачем ему нужен канал в соцсетях:

«Моя активность в соцсетях преследует вполне прагматичные цели. Во-первых, повысить открытость Ассоциации “Электрокабель” для отрасли; во-вторых, способствовать вовлечению рядовых членов АЭК в оперативную деятельность союза; в-третьих, повысить узнаваемость союза для широкого круга третьих лиц, в хорошем смысле рекламировать нашу деятельность и реализуемые проекты; в-четвертых, last but not the least, тестировать отношение профессионального сообщества к новым идеям и проектам, обратная связь даёт возможность почувствовать отношение к ним. Как вы можете заметить, ни одна из целей не содержит задачи продвижения моего личного пиара. Я воспринимаю соцсети (в первую очередь, телеграмм Павла Дурова) как удобный, соответствующий духу времени канал общения».

Ссылки на каналы М.В. Третьякова

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