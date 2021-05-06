 
За рубежом

Первый в Канаде проект создания "умной" электросети реализуют к 2022 году

Первый в Канаде проект создания умной электросети реализуют к 2022 году

6 мая 2021, 12:30
Рубрика: За рубежом
Метки: КАНАДА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
223

Энергетическое управление провинции Онтарио (Канада) одобрило проект по созданию "умной" электросети в стране стоимостью в $34 млн. Об этом сообщает Northern Ontario Business.

Отмечается, что в результате реализации проекта создания интеллектуальной электросети в Канаде будет модернизирована сеть линий электропередачи (ЛЭП), повышена эффективность ее работы, повышена экологичность электросетевой инфраструктуры. Также ожидается снижение выбросов СО2 на 2,8 тыс. тонн в год, что эквивалентно выбросам диоксида углерода 600 легковыми автомобилями или 420 домами.

Кроме того, "умные" сети помогут потребителям электроэнергии ежемесячно экономить на счетах за свет, а технология самовосстановления сети, которая будет внедрена в рамках проекта, позволит сократить продолжительность и количество отключений энергоснабжения.

Ввести проект в эксплуатацию планируется к 2022 году. Издание отмечает, что это будет первый в Канаде проект создания "умной" электросети.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Минэнерго США объявило об отмене запрета на закупку иностранного оборудования для объектов в составе... 06.05.2021
Минэнерго США объявило об отмене запрета на закупку иностранного оборудования для объектов в составе...
Британская Xlinks планирует построить в Марокко энергокомплекс в составе солнечной и ветровой генера... 05.05.2021
Британская Xlinks планирует построить в Марокко энергокомплекс в составе солнечной и ветровой генера...
Банк экономической интеграции Центральной Америки выделил $ 40,1 млн на реализацию проекта расширени... 05.05.2021
Банк экономической интеграции Центральной Америки выделил $ 40,1 млн на реализацию проекта расширени...
На 48-этажной башне Paragon в Мельбурне будет установлена самая мощная в Австралии вертикальная солн... 06.05.2021
На 48-этажной башне Paragon в Мельбурне будет установлена самая мощная в Австралии вертикальная солн...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно