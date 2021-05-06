В 1998 году компания Cicoil разработала сверхчистый материал для кабельной оболочки, который идеально подходит для использования в конструкциях плоских кабелей повышенной гибкости, обладающих превосходными эксплуатационными характеристиками.

Этот запатентованный компанией Cicoil материал под названием Flexx-Sil представляет собой уникальный полимерный компаунд, обладающий лучшими качествами силиконового каучука и не содержащий примесей и добавок, которые обычно присутствуют в кремнийорганических полимерах. Материал Flexx-Sil отличается уникальным сочетанием механических и химических свойств, которыми не способны обладать органические эластомеры. Основа большинства каучуковых материалов – углерод-углеродные связи, в то время как материал Flexx-Sil не содержит углерод. В отличие от других эластомеров, неорганическая основа Flexx-Sil делает его исключительно устойчивым к воздействию многих химических веществ, суровым погодным условиям и образованию плесени. Материал Flexx-Sil также обладает стойкостью к солнечным лучам, озону, колебаниям высоких и низких температур и УФ-излучению, в то время как углеродосодержащие эластомеры подвержены воздействию этих факторов. Большинство традиционных материалов для кабельных оболочек чувствительны к воздействию грибков и плесени, потому что они выполнены из компаундов на основе углеводородных соединений. Например, грибы питаются органическими веществами, такими как пластик, не потому что они могут переварить их, а потому что большинство пластмасс - это эфиры жирных кислот и, следовательно, ими могут питаться микроорганизмы. Сам пластик повреждается кислотами, производимыми микроорганизмами, но главная проблема в том, что материал становится хрупким вследствие экстракции пластификаторов. Со временем пластификаторы полностью исчезают, оставляя пластик с существенно сниженными механическими свойствами. Поскольку материал Flexx-Sil не является питательной средой для грибков и плесени, его можно использовать во влажных и горячих окружающих условиях, и этот неорганический полимер не будет поддерживать рост грибков. Учитывая состав резины Flexx-Sil, микроорганизмы, такие как плесневые грибки, вирусы и бактерии, не будут прилипать к кабелям компании Cicoil, поэтому нет необходимости в использовании каких-либо фунгицидных препаратов. Благодаря своей устойчивости к изофталевой кислоте, спирту, перекиси водорода, автоклаву и другим химическим веществам, убивающим микробы, компании Cicoil с оболочкой Flexx-Sil можно легко и быстро дезинфицировать от COVID-19 и других вредных вирусов. Благодаря этим полезным качествам кабели с оболочкой Flexx-Sil могут использоваться в отраслях по производству продуктов питания и напитков, фармацевтических препаратов, медицинских инструментов, самолётов, имплантируемых медицинских устройств и космической техники без каких-либо опасений по поводу воздействия грибков. Кабели компании Cicoil производятся в абсолютно чистых производственных помещениях класса чистоты 1, с автоматически контролируемой атмосферой и соответствуют критериям регламентов RoHS и REACH. Они также отвечают требованиям стандартов MIL-HDBK-454, Mil-STD-810, MIL-E-5272 и RTCA DO-160G, раздел 13 (стойкость к образованию плесени).