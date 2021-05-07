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АО "Мособлэнерго" проложит кабельные линии для спортивных школ и жилых домов в Дзержинском

АО Мособлэнерго проложит кабельные линии для спортивных школ и жилых домов в Дзержинском

7 мая 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует проложить новые кабельные линии для спортивных школ и жилых домов города Дзержинский. Работы пройдут в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией.

В текущем году запланированы работы по прокладке новых кабельных линий 0,4 кВ на улице Спортивная до вводно-распределительных устройств спортивных школ «Орбита» и «Союз», а также общеобразовательной школы №1. Эти социальные объекты расположены недалеко друг от друга в центральной части Дзержинского.

Также в текущем году запланировано проложить новые кабельные линии 0,4 кВ для жилых домов, расположенных по адресам: ул. Бондарева, 2; Лермонтова, 11, 12, 12А, 13Б, 14, 15; Лесная, 14. В этих многоквартирных домах проживает более 1500 человек.

Все работы, проведенные в рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго», будут выполняться для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Дзержинский.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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