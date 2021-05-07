Фото: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

В Красноярске, на границе с поселком Солонцы, идет строительство корпусов, в которых будет располагаться производство перемешивателей, миксеров и печей для металлургической промышленности. Кроме миксеров, здесь планируют выпускать электронагреватели, изделия из огнеупорных материалов, проволоку для авиационно-космической отрасли.

Новые корпуса строит ООО "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики". Строительство цехов началось два года назад, и его планируется завершить уже в этом году. На промплощадку перенесут существующее производство: оно сейчас размещается на арендованных площадях, которые не позволяют установить новое оборудование и нарастить мощности.

Директор ООО "НПЦ Магнитной гидродинамики" Виктор Тимофеев рассказал, что только за последний год выпуск миксеров и печей для металлургии увеличили в три раза. С этой продукцией НПЦ уверенно конкурирует на российском рынке и поставляет её за рубеж. Кроме того, в новых корпусах установят оборудование для производства проволоки из алюминиевых сплавов. Технология литья проволоки позволяет получать продукт с уникальными характеристиками по электропроводности и прочности (при этом проволока легче чем медная).

Вся продукция "Магнитной гидродинамики" является импортозамещающей, при этом она превосходит зарубежные аналоги по сроку эксплуатации, качеству и характеристикам. Кроме того, технологию красноярцев используют по всему миру: с 2009 года МГД-перемешиватели под маркой Siber-Force поставляются а ведущие металлургические заводы (Hydro, Novelis, Sapa, Alcan и другие).

Для продвижения своих научных разработок предприятие воспользовалось поддержкой федерального фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также региональными мерами стимулирования исследовательских проектов.

Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края: