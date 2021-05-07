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7 мая 2021, 11:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОВОЛОКА
Отрасль: Металлургия Материалы для КПП
Фото: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края
В Красноярске, на границе с поселком Солонцы, идет строительство корпусов, в которых будет располагаться производство перемешивателей, миксеров и печей для металлургической промышленности. Кроме миксеров, здесь планируют выпускать электронагреватели, изделия из огнеупорных материалов, проволоку для авиационно-космической отрасли.
Новые корпуса строит ООО "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики". Строительство цехов началось два года назад, и его планируется завершить уже в этом году. На промплощадку перенесут существующее производство: оно сейчас размещается на арендованных площадях, которые не позволяют установить новое оборудование и нарастить мощности.
Директор ООО "НПЦ Магнитной гидродинамики" Виктор Тимофеев рассказал, что только за последний год выпуск миксеров и печей для металлургии увеличили в три раза. С этой продукцией НПЦ уверенно конкурирует на российском рынке и поставляет её за рубеж. Кроме того, в новых корпусах установят оборудование для производства проволоки из алюминиевых сплавов. Технология литья проволоки позволяет получать продукт с уникальными характеристиками по электропроводности и прочности (при этом проволока легче чем медная).
Вся продукция "Магнитной гидродинамики" является импортозамещающей, при этом она превосходит зарубежные аналоги по сроку эксплуатации, качеству и характеристикам. Кроме того, технологию красноярцев используют по всему миру: с 2009 года МГД-перемешиватели под маркой Siber-Force поставляются а ведущие металлургические заводы (Hydro, Novelis, Sapa, Alcan и другие).
Для продвижения своих научных разработок предприятие воспользовалось поддержкой федерального фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также региональными мерами стимулирования исследовательских проектов.
Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края:
С развитием наукоемких производств, выпускающих импортозамещающую продукцию, значительно укрепляется производственный потенциал и позиции региона. Предприятие активно участвует в кооперации с краевыми металлургами. Безусловно, новая площадка позволит значительно увеличить производство востребованной продукции, развивать краевую кооперацию и еще более активно продвигаться на новые рынки.
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