Партнёры проекта NordLink – компании TenneT, Statnett и KfW – приступили к управлению системой передачи высокого напряжения постоянного тока между Норвегией и Германией. Переход системы от компании-производителя преобразователей тока Hitachi ABB Power Grids означает успешный переход от этапа испытаний к этапу эксплуатации. NordLink – «зелёный кабель» для обмена ветровой энергией Германии и гидроэнергией Норвегии – это система двух оптимальным образом взаимно дополняющих друг друга систем.

Г-н Тим Мейерюргенс (Tim Meyerjürgens), директор по эксплуатации в компании TenneT, заявил, что проект NordLink и надежная интеграция его в электроэнергетический рынок означает реализацию крупного международного флагманского проекта для европейского энергетического перехода к возобновляемой энергетике. Благодаря надежному партнерству «зеленый кабель» соответствующего качества был поставлен в установленные сроки и в рамках бюджета. Ведущий мировой оператор высоковольтных систем постоянного тока продолжит участвовать в продвижении этой технологии при планировании, расширении и строительстве будущих энергосистем, обеспечивающих энергетический переход.

Г-н Хокон Борген (Håkon Borgen), исполнительный вице-президент по технологиям и развитию компании Statnett, выразил гордость за то, что построена самая длинная в мире подводная соединительная линия энергоснабжения, проходящая между административным центром Тонстад (Tonstad) муниципалитета Сирдал (Sirdal) в Норвегии и г. Вилстер (Wilster), земля Шлезвиг-Гольштейн, в Германии. Этот один из крупнейших проектов компании Statnett был осуществлён совместно с немецкими партнёрами в непростые времена коронавирусной пандемии.

По мнению г-на Маркуса Шеера (Markus Scheer), члена совета директоров банка KfW IPEX, тот факт, что система NordLink уже находится в стадии эксплуатации, является хорошей новостью для европейского энергетического перехода. Объединение норвежского и немецкого энергетических рынков обеспечит надёжность энергоснабжения и стабильные цены на электроэнергию, а также увеличит при этом долю возобновляемых источников в структуре энергопотребления.

Компания Hitachi ABB Power Grids отвечала за технологию высокого напряжения постоянного тока на преобразовательных подстанциях в Норвегии и Германии, которая обеспечит эффективный обмен энергией между странами на протяжении последующих 40 лет. Компании Nexans и NKT произвели и поставили кабели для подводных и подземных участков для этого высокотехнологичного проекта.

Г-н Никлас Перссон (Niklas Persson), управляющий директор подразделения интеграции энергосистем компании Hitachi ABB Power Grids, отметил, что совместно с операторами и владельцами системы NordLink был сделан ещё один шаг на пути к взаимосвязанной и углеродно-нейтральной энергетической системе и созданию интегрированного европейского энергетического рынка.

Проект NordLink был реализован консорциумом, в котором норвежский оператор системы передачи электроэнергии Statnett и компания DC Nordseekabel GmbH & Co.KG владеют по 50% акций. Оператор системы передачи электроэнергии TenneT и банк KfW владеют 50% акций каждый в компании DC Nordseekabel GmbH & Co.KG, которая отвечала за строительство и получение разрешений на немецкой стороне.

К строительству системы NordLink приступили в 2016 году. Опытная эксплуатация системы началась 9 декабря 2020 года, когда кабельная соединительная линия между Норвегией и Германией впервые стала доступной на рынке электроэнергии. Мощность системы NordLink составляет 1400 МВт, протяжённость – 623 км (516 км – подводный кабель, 54 км – подземный кабель, 53 км – воздушная линия). Общая стоимость системы оценивается в 1,7 -1,8 миллиардов евро (2,03-2,15 миллиардов долларов США). Доля компании Statnett составляет половину этих расходов.