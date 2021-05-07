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Управление жизненным циклом высокотехнологичной продукции на основе национальных стандартов

Управление жизненным циклом высокотехнологичной продукции на основе национальных стандартов

7 мая 2021, 11:20
Рубрика: Законотворчество
Метки: СТАНДАРТИЗАЦИЯ, РОССТАНДАРТ
Источник: Росстандарт

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Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии сформирован новый технический комитет по стандартизации - «Поддержка жизненного цикла продукции» (ТК 482).

Глобальные процессы цифровизации требуют создания и оперативного внедрения обновленной базы стандартов. Поэтому системы основополагающих общетехнических стандартов, такие как «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД) и «Система разработки и постановки продукции на производство» (СРПП) постоянно совершенствуются. В них включены передовые практики управления жизненным циклом продукции, а также электронными моделями изделий.

В целях формирования общих подходов к стандартизации в сфере разработки, производства и эксплуатации высокотехнологичной продукции было принято решение объединить деятельность ТК 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции военного и двойного назначения», ТК 051 «Системы конструкторской документации» и ТК 065 «Разработка и постановка продукции на производство» в технический комитет 482 «Поддержка жизненного цикла продукции».

Функции по ведению секретариата объединённого ТК 482 возложены на ФГУП «Стандартинформ». ТК возглавит председатель Совета Директоров АО НИЦ «Прикладная логистика» Евгений Судов.

В состав технического комитета вошли более 70 участников, в том числе, федеральные органы исполнительной власти (Минобороны России, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству), государственные корпорации «Росатом» и «Роскосмос», крупнейшие предприятия авиационной промышленности, судостроения, космической отрасли и тяжелого машиностроения (ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», АО «Объединённая судостроительная корпорация», АО «Российские космические системы», АО «Объединённая приборостроительная корпорация»), ведущие государственные научные центры (НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского»), и многие другие организации. Такой союз будет способствовать обеспечению взаимной согласованности процессов разработки, производства и эксплуатации гражданской и оборонной высокотехнологичной продукции.

Структура объединенного ТК позволит решать задачи моделирования и технологий разработки продукции, управления жизненным циклом, интегрированной логистической поддержки. Новый ТК будет координировать исполнение Программы стандартизации в области разработки и применения компьютерных моделей и электронных конструкторских документов на 2020-2025 годы, утверждённой Минобороны России, Минпромторгом России и Росстандартом.

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Источник: Росстандарт

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