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АО "НП "Подольсккабель" поздравляет всех днем Великой Победы!

В этот день мы отдаём дань уважения тем, благодаря кому была одержана победа в борьбе за свободу и независимость Родины. История страны передаётся по наследству. Воспоминания передаются от дедов к внукам, из рассказов - в сердца. Память живёт в каждом из нас. В медалях на груди героев, в пожелтевших фотографиях, в морщинках у глаз, в крепко сжимаемой руке друга, в тихой гордости и в знании нашей общей истории. Пока мы не забываем, пока мы знаем и благодарим ветеранов войны за их мужество - наша страна и весь мир тоже будут об этом помнить.

Выражаем всем ветеранам огромную благодарность за мужество, веру в справедливость и волю к победе. Пусть слава, которой вы заслуживаете, не померкнет в сердцах благодарных потомков, вдохновляя их на новые свершения во имя сильной и великой России. Мы все в неоплатном долгу перед вашим поколением. И возвратить этот долг возможно лишь реальными делами во благо Отчизны, чтобы наша жизнь была достойной победителей, чтобы память о героизме советского народа продолжала жить на нашей земле!

Желаем вам здоровья и благополучия, тепла и заботы друг о друге, поддержки и взаимопонимания! Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо! И пусть праздничный салют напомнит вам молодые годы и снова вернёт в тот незабываемый майский день победного сорок пятого года.

 

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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