В Новосибирске для запуска проекта «Городская электричка» планируют построить дополнительный железнодорожный мост. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Строительству второго мостового перехода через реку Обь, строительству выделенных железнодорожных путей, остановочных платформ, обустройству посадочных площадок, развитию станции Новосибирск – Главный, приобретению дополнительного подвижного состава и др., а также определению источника финансирования на развитие инфраструктурных объектов», - сообщили представители Минтранса.

Как ранее сообщал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, в июле 2021 года власти приступят к реализации первого этапа проекта. Планируется проложить маршрут от дачного поселка Мочище до микрорайона Пригородный простор. На первом этапе не предполагается покупка дополнительных поездов. Также власти решают вопрос о размере единого тарифа на проезд.

Проект «Городская железная дорога» в Новосибирске и пригороде реализуется с 2014 года властями региона и Западно-Сибирской железной дорогой. Пока развивается южное направление. В 2020-2021 годах планируется развитие в западном и восточном направлениях. Проект должен завершиться в 2025 году.