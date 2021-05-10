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10 мая 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Транспорт Строительство
В Новосибирске для запуска проекта «Городская электричка» планируют построить дополнительный железнодорожный мост. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
«Строительству второго мостового перехода через реку Обь, строительству выделенных железнодорожных путей, остановочных платформ, обустройству посадочных площадок, развитию станции Новосибирск – Главный, приобретению дополнительного подвижного состава и др., а также определению источника финансирования на развитие инфраструктурных объектов», - сообщили представители Минтранса.
Как ранее сообщал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, в июле 2021 года власти приступят к реализации первого этапа проекта. Планируется проложить маршрут от дачного поселка Мочище до микрорайона Пригородный простор. На первом этапе не предполагается покупка дополнительных поездов. Также власти решают вопрос о размере единого тарифа на проезд.
Проект «Городская железная дорога» в Новосибирске и пригороде реализуется с 2014 года властями региона и Западно-Сибирской железной дорогой. Пока развивается южное направление. В 2020-2021 годах планируется развитие в западном и восточном направлениях. Проект должен завершиться в 2025 году.
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