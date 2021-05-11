Научно-производственное объединение «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод» разработало и произвело уникальный инновационный двигатель для современного низкопольного трамвая. Разработка будет представлена общественности на международной выставке «ЭлектроТранс-2021» 12 мая в Москве.

«Уникальность электродвигателя заключается в ряде технических решений, которые позволили получить характеристики существенно выше аналогов. Например, двигатель имеет систему охлаждения, которая исключает вероятность его отказа из-за перегрева и увеличивает ресурс работы», – отметил заместитель генерального директора, главный конструктор Василий Кардаполов.

Инновационная разработка – тяговый асинхронный двигатель – имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами. На сегодняшний день двигатель уже прошел полный объем испытаний, которые завершились без единого замечания. Пробеговые испытания проводились на низкопольном ретротрамвае производства АО «Уралтрансмаш». Новый двигатель «Электромашины» получил положительные заключения как современный и качественный продукт, полностью отвечающий всем требованиям заказчика.

В данный момент в России расширяется линейка низкопольных трамваев, которые обеспечивают возможность передвижения по городам маломобильных граждан. Кроме того, расширение парка трамваев способствует реализации федеральной программы «Чистый воздух». «Электромашина» разработала двигатель, который полностью удовлетворяет запросам рынка и потребностям производителей таких трамваев, но при этом двигатель может применяться и на других видах трамваев, производящихся в настоящее время – в этом заключается его унификация.

На выставке, кроме двигателя, «Электромашина» продемонстрирует свои компетенции в области создания электрокомплекта для трамвая, в который входят ножной командоаппарат и ручной контроллер для кабины машиниста, быстродействующий контактор, климатическое оборудование и другие системы для экологичного городского электротранспорта.

«Благодаря колоссальному опыту, накопленному в последние десятилетия в области разработки и производства железнодорожной продукции, появилось новое направление для «Электромашины» – создание систем управления для городского электротранспорта. Работая над этими продуктами, мы не только обеспечиваем потребности производителей трамваев, но и решаем еще несколько важных задач. Первое – это реализация программы по импортозамещению, так как наш двигатель для трамвая состоит из комплектующих «Электромашины» и других российских производителей. Второе - создание системы управления позволит увеличить долю гражданской продукции предприятия, выполняя поручение президента России Владимира Путина о доведении доли гражданских продуктов для предприятий ОПК в 30% к 2030 году», – отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции Сергей Виттенберг.

Фото: АО «НПО «Электромашина»