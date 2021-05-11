Российский ледокольный флот пополнится двумя суднами

По заказу федерального предприятия «Росморпорт» для российского ледокольного флота будут построены два новых судна, сообщает RosTender.info.

«Росморпорт» объявил тендер на сооружение двух вспомогательных ледоколов ледового класса Icebreaker7. Стоимость их создания оценивается в 18 млрд 533 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки от судостроительных предприятий на участие в тендере принимают до 2 июня, итоги закупки подведут 8 июня.

Победитель тендера должен будет построить корабли длиной 90-100 метров, шириной 20-25 метров и мощностью 12-14 МВт, с неограниченным районом плавания. Ледоколы предстоит передать заказчику в Большом порту «Санкт-Петербург». Одно из судов (головное) предстоит построить к 8 июля 2024 года, второе (серийное) – к 28 октября 2024 года.

