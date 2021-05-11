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Российский ледокольный флот пополнится двумя суднами

Российский ледокольный флот пополнится двумя суднами

11 мая 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: РосТендер

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По заказу федерального предприятия «Росморпорт» для российского ледокольного флота будут построены два новых судна, сообщает RosTender.info.

«Росморпорт» объявил тендер на сооружение двух вспомогательных ледоколов ледового класса Icebreaker7. Стоимость их создания оценивается в 18 млрд 533 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки от судостроительных предприятий на участие в тендере принимают до 2 июня, итоги закупки подведут 8 июня.

Победитель тендера должен будет построить корабли длиной 90-100 метров, шириной 20-25 метров и мощностью 12-14 МВт, с неограниченным районом плавания. Ледоколы предстоит передать заказчику в Большом порту «Санкт-Петербург». Одно из судов (головное) предстоит построить к 8 июля 2024 года, второе (серийное) – к 28 октября 2024 года.
 

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Источник: РосТендер

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