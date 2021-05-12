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Новак: средства ФНБ могут выделить на проекты электроэнергетики, сети для БАМ и ТЭЦ в ДФО

Новак: средства ФНБ могут выделить на проекты электроэнергетики, сети для БАМ и ТЭЦ в ДФО

12 мая 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, БАМ, ТРАНССИБ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) рассматривается для проектов электроэнергетики, элеткросетей для БАМ и Транссиба и строительства ТЭЦ на Дальнем Востоке, для нефтехимии предоставление средств ФНБ пока предусмотрено. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак после отчета правительства РФ перед Государственной Думой.

"В основном проекты касающиеся электроэнергетики, строительства на Дальнем Востоке и модернизации теплоэлектростанций и есть заявки, которые министерство подавало для рассмотрения и выделения средств ФНБ для развития сетевого комплекса, электрификации БАМа и Транссиба. Вот такие проекты", - сказал он.

При этом выделение средств ФНБ для реализации нефтехимических проектов пока не рассматривается, отметил вице-премьер.

Ранее президент России поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщал, что инвестирование средств ФНБ в утвержденные проекты может начаться уже в первом полугодии, если уточненный макропрогноз покажет превышение ликвидной части ФНБ отметки в 7% ВВП в предстоящие три года.

Объем Фонда национального благосостояния на 1 мая составил 13,825 трлн рублей, сообщал Минфин.

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Источник: ТАСС

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