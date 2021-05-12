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Онлайн-конференция "Двустенные трубы ДКС"

Онлайн-конференция Двустенные трубы ДКС

12 мая 2021, 11:15
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC, ОНЛАЙН, КОНФЕРЕНЦИИ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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Время чтения ≈ 1 мин
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Двустенная труба – это один из самых продаваемых продуктов, выпускаемых ДКС. Но уверены ли вы, что знаете о них все? 13 мая в 10:00 начется онлайн-конференция "Двустенные трубы ДКС", в ходе которой спикеры расскажут самое важное, что нужно знать об этом продукте. Подробнее о мероприятии – на его странице: https://events.webinar.ru/15323489/8617589

Хотите знать, какие трубы предлагает ДКС сегодня? Желаете изучить особенности этой продукции и узнать о том, чем она лучше аналогов, представленных на российском рынке? Тогда регистрируйтесь на онлайн-конференцию уже сейчас - на странице мероприятия! Мы пришлем вам напоминание на почту, и вы не пропустите конференцию!

Спикеры ДКС не только расскажут вам о двустенных трубах, но и покажут, как она производится. В программу мероприятия входит экскурсия по заводу ДКС. А еще вас ждет информация о полезных сервисах, которые упростят вашу работу с двустенными трубами.

Есть вопросы? Задайте их спикеру уже сейчас на странице мероприятия: https://events.webinar.ru/15323489/8617589

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Источник: ДКС

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