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RusCable.Ru на Форуме электротехники и инженерных систем ЭТМ

RusCable.Ru на Форуме электротехники и инженерных систем ЭТМ

12 мая 2021, 15:54
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, ЭТМ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
Источник: RusCable.Ru

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Завтра, 13 мая, в Москве (Гостиный двор) откроется Форум электротехники и инженерных систем. На мероприятии будет представлено четыре тематические зоны: “инженерные системы в строительстве: электротехника и сантехника. Энергоэффективные решения и промышленная автоматизация”, “решения для проектировщиков и сметчиков, новые подходы к подготовке проектно-сметной документации, технические средства охраны и оборудование для обеспечения безопасности и противопожарной защиты.

Экспозицию представят 90 производителей: EKF, IEK, DKC, Siemens, Промрукав, Энергомера, Ritall, ЭРА, GALAD и другие поставщики электро- и светотехники. Кабельно-проводниковую продукцию презентуют 7 компаний: Угличкабель, Lapp, Людиновокабель, Цветлит, Альфакабель, Энергокабель, Тайко Электроникс РУС. 

В рамках деловой программы пройдет круглый стол для частных монтажников мастер-классы от Gauss, Navigator Group, Legrand. Обучающие семинары проведут ООО "Конкорд", Legrand,  Schneider Electric, Rehau. 

Организатор, компания ЭТМ впервые создадут интерактивную зону для общения монтажников с сотрудниками компании. Здесь будет прорекламирован новый  интернет-магазин и мобильное приложение. Гости получат сувенирную продукцию, промокоды, смогут зарегистрироваться в программе лояльности ЭТМ. 

Съемочная группа RusCable.Ru посетит площадку и расскажет о самых интересных событиях!

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