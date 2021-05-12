Японская компания Yunika и власти Пермского края обсуждают планы по застройке жильем крупной (13,8 га) площадки в Индустриальном районе. Речь идет о земельных участках, расположенных по ул. Рязанской, 91 и 101. Эти территории отведены под производственно-коммунальные объекты складского назначения. В 2019 году девелопер выносил на рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке Перми заявление об установлении зоны Ц-2, предусматривающей строительство многоквартирных жилых домов. Тогда согласовать вопрос не удалось.

На сегодняшний день застройщик нашел точки соприкосновения с краевыми властями, и стороны решают технические вопросы. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье» территориальный менеджер по Пермскому краю ГК Yunika Александр Кинев.

По его словам, градостроительная концепция по освоению площадки на ул. Рязанской сейчас находится в стадии разработки и согласования, в частности, уточняются объекты социальной инфраструктуры микрорайона.

Инвестиции компании в проект оценены в 10 млрд рублей, ориентировочный срок его реализации – десять лет. Предварительно площадь построенного жилья составит 178,2 тыс. кв. м, еще 2,5 тыс. кв. м займут коммерческие помещения.

Земельные участки по ул. Рязанской Yunika выкупила в 2018 году у Треста № 14. Еще один актив, приобретенный у пермского застройщика-банкрота, – недостроенный жилой дом в Перми по ул. Толмачева, 3. Как ранее писал Business Class, его снесут и возведут новый объект.