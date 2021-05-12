Новый кабельный холдинг. На рынке сформирован консорциум
12 мая 2021, 09:00
Рубрика: Встречи
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
В ходе встречи были затронуты вопросы социально-экономического развития региона и реализации национальных проектов.
Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном
Ростислав Гольдштейн обратился к вице-премьеру с просьбой о выделении средств на строительство в Биробиджане путепровода через железнодорожную ветку Биробиджан – Ленинск. Марат Хуснуллин поддержал данный проект и дал поручение Минтрансу проработать вопрос и найти средства на строительство объекта.
Кроме того, Марат Хуснуллин поручил Минтрансу внести предложения по решению вопроса о передаче автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан – Унгун – Ленинское из собственности Еврейской автономной области в федеральную собственность.
Также в ходе совещания обсуждались вопросы строительства жилья и дорожного строительства в регионе.
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