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Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном

Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном

12 мая 2021, 09:00
Рубрика: Встречи
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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В ходе встречи были затронуты вопросы социально-экономического развития региона и реализации национальных проектов.

Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном

Ростислав Гольдштейн обратился к вице-премьеру с просьбой о выделении средств на строительство в Биробиджане путепровода через железнодорожную ветку Биробиджан – Ленинск. Марат Хуснуллин поддержал данный проект и дал поручение Минтрансу проработать вопрос и найти средства на строительство объекта.

Кроме того, Марат Хуснуллин поручил Минтрансу внести предложения по решению вопроса о передаче автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан – Унгун – Ленинское из собственности Еврейской автономной области в федеральную собственность.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы строительства жилья и дорожного строительства в регионе.

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Источник: government.ru

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