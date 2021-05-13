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На полюсе холода расширяют золотодобычу

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проект второй очереди разработки золоторудного месторождения «Дражное» в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия). По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Месторождение Дражное расположено в 60 км северо-восточнее от села Оймякон, в удаленном районе Якутии со сложными климатическими условиями и отсутствием инфраструктуры. Его разработка открытым способом начата в 2016 году. Глубина слоя многолетнемерзлых грунтов на участке освоения месторождения достигает 200 м. Осложняющим фактором строительства объектов золотодобычи является высокая сейсмичность территории – 8 баллов. Лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота и серебра в пределах Тарынского рудного поля владеет АО «Тарынская золоторудная компания» - дочернее предприятие ПАО «Высочайший» (GV Gold).

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена вторая очередь разработки месторождения Дражное. Проект развития добычи подготовлен в связи с уточнением балансовых запасов месторождения на 1 января 2019 года, утвержденных Роснедрами. Объем добычи в рамках второй очереди составит около 1,35 млн тонн золотосеребряных руд в год.

На территории Тарынского горно-обогатительного комбината планируется строительство трех площадок открытых горных работ - карьеров Дражный, Перешеек и Террасовый. Инженерная подготовка территории включает устройство технологических дорог, нагорных водоотводных и водосборных каналов. Для устройства бетонных и железобетонных конструкций установлены требования к маркам бетона по водонепроницаемости и морозостойкости. Проектной документацией также предусмотрено проведение геотехнического мониторинга в связи с сейсмоопасностью участка открытых горных работ.

Поверхностные сточные воды с площадок карьеров Дражный, Перешеек и Террасовый будут отводиться по водосборным каналам и нагорным канавам в пруды-отстойники и отстаиваться не менее 24 часов. Затем предварительно осветленные поверхностные стоки с помощью плавучих канализационных насосных станций направят на локальные модульные очистные сооружения.

Проектная организация – ООО «ТОМС-проект».

Фото: dprom.online

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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