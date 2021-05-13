На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок объявлен конкурс на строительство дублера двухярусного моста в Калининграде. Заказчиком строительства объекта выступает Управление капитального строительства городского округа «Город Калининград».

Начальная цена лота составляет 11 миллиардов 887 миллионов рублей. Итоги проведения конкурса будут подведены 10 июня.

В соответствии с техническим заданием победитель тендера должен будет возвести мост через реку Преголя на участке Калининград — Советск Калининградской железной дороги, а также построить автодорожный мост и оборудовать подходы к нему. Строительные работы в рамках проекта будут вестись пять лет.

Для возведения нового путепровода и строительства подходов к нему планируется изъять 15 земельных участков на шести городских улицах.