В Особой экономической зоне Калининградской области зарегистрировались две новые компании. Суммарный объем планируемых инвестиций — 302,3 млн рублей. Информация об этом опубликована в реестре резидентов ОЭЗ.



ООО «ПетроБалт Сервис» из Зеленоградска намерена создать предприятие по производству колонной оснастки и другого нефтегазового оборудования. Компания вложит в его создание 150,3 млн рублей и создаст 140 рабочих мест. По данным ЕГРЮЛ, общество с ограниченной ответственностью принадлежит Владимиру (50% доли), Сергею (25%) и Александру (25%) Кирилюкам. ООО занимается производством прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки,а также предоставлением прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.



ООО «Промтехника» из Калининграда вложит 152 млн рублей в «создание новых, модернизацию и/или реконструкцию существующих промышленно-производственных мощностей для локализации машиностроительной продукции с целью организации производства широкой номенклатуры деталей, узлов, агрегатов, компонентов, конструкционных блоков, иной продукции с применением современных конструкционных, технических и технологических решений и цифровых технологий». Компания намерена создать 92 рабочих места.



По сведениям из ЕГРЮЛ, почти 100% акций фирмы принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью «ДОАН Б.В.» из Нидерландов. Менее 0,1% доли также принадлежит Владимиру Щербакову (владелец «Автотора» — прим. РБК Калининград) и ООО «Региональный фонд частных инвестиций». Основной вид деятельности «Промтехники» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Компания также занимается производством автотранспортных средств и кузовов, прицепов и полуприцепов.



Как писал РБК Калининград, 11 мая в Государственной думе РФ в первом чтении будут рассмотрены поправки в федеральный закон №16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Представители калининградского бизнеса, изучившие законопроект, считают, что некоторые изменения могут усложнить жизнь не только предпринимателям, но и всему населению области.

