Новый кабельный холдинг. На рынке сформирован консорциум
14 мая 2021, 10:33
Рубрика: Встречи
Метки: МИНСТРОЙ, ТЫВА
Отрасль: Строительство
Сегодня состоялась встреча Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и врио главы Республики Тыва Владислава Ховалыга. Главными вопросами обсуждения стали развитие регионального строительного комплекса, расселение из аварийного жилья, исполнение федеральных программ.
В 2020 году в Республике Тыва в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 30 общественных территорий, в текущем году планируется благоустройство еще 28 объектов. В рамках программы «Стимул» в Республике Тыва будут проведены наружные инженерные сети к жилым домам в южной части города Кызыла, что даст возможность увеличить мощности коммунального хозяйства.
По федеральному проекту «Чистая вода» в 2021 году планируется реконструкция двух объектов: водозабора и магистрального водовода в селе Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна и водозабора городе Шагонар Улуг-Хемского района.
До конца 2021 года в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет переселено 80 человек, расселено 1,5 тыс. кв.м жилья.
В Туве высокая стоимость недвижимости, и ситуацию изменить может увеличение объема строительных работ. В этом требуется поддержка на федеральном уровне, о чем и была достигнута договоренность на встрече.
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