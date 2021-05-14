Сегодня состоялась встреча Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и врио главы Республики Тыва Владислава Ховалыга. Главными вопросами обсуждения стали развитие регионального строительного комплекса, расселение из аварийного жилья, исполнение федеральных программ.

В 2020 году в Республике Тыва в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 30 общественных территорий, в текущем году планируется благоустройство еще 28 объектов. В рамках программы «Стимул» в Республике Тыва будут проведены наружные инженерные сети к жилым домам в южной части города Кызыла, что даст возможность увеличить мощности коммунального хозяйства.

По федеральному проекту «Чистая вода» в 2021 году планируется реконструкция двух объектов: водозабора и магистрального водовода в селе Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна и водозабора городе Шагонар Улуг-Хемского района.

До конца 2021 года в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет переселено 80 человек, расселено 1,5 тыс. кв.м жилья.

В Туве высокая стоимость недвижимости, и ситуацию изменить может увеличение объема строительных работ. В этом требуется поддержка на федеральном уровне, о чем и была достигнута договоренность на встрече.