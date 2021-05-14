Положение о федеральной государственной информационной системе «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации» подписано премьером и опубликовано на pravo.gov.ru.

Предлагается определить Минцифры оператором указанной информационной системы.

Высшим органам исполнительным власти субъектов РФ следует использовать информацию, содержащуюся в информационной системе «Генеральная схема», для формирования региональных проектов, направленных на развитие связи.

Целями создания информационной системы «Генеральная схема» являются:

развитие инфраструктуры цифровой экономики, включая телекоммуникационную инфраструктуру и инфраструктуру хранения и обработки данных;

создание условий для глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных на территории РФ преимущественно на основе отечественных разработок;

повышение эффективности разработки и реализации хозяйственными обществами с государственным участием, государственными корпорациями, государственными компаниями и федеральными государственными унитарными предприятиями проектов развития телекоммуникационной инфраструктуры РФ с учетом планов развития энергетической и транспортной инфраструктуры, объемов хранимых данных, а также доступных вычислительных мощностей;

удовлетворение спроса на услуги связи и услуги хранения и обработки данных, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов телекоммуникационной инфраструктуры и инфраструктуры хранения данных;

повышение качества принимаемых управленческих решений в сфере связи и информационных технологий и контроля за их исполнением;

информирование органов государственной власти и органов местного самоуправления, граждан и организаций о доступности услуг связи и перспективах их развития на территории Российской Федерации и об используемой для этого инфраструктуре.

Задачи информационной системы «Генеральная схема»:

координация выполнения мероприятий национальных проектов и государственных программ, обеспечивающих создание инфраструктуры связи, хранения и обработки данных, в том числе предусматривающих подключение к ней социально значимых объектов;

определение государственных (на федеральном и региональном уровне) потребностей в развитии телекоммуникационной инфраструктуры;

определение на федеральном и региональном уровне потребностей населения и организаций в услугах связи и необходимого для их оказания развития телекоммуникационной инфраструктуры;

определение потребностей отраслей экономики Российской Федерации в развитии телекоммуникационной инфраструктуры;

создание представления о характеристиках существующей инфраструктуры связи, принадлежащей различным операторам связи вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности;

сопоставление потребностей в развитии телекоммуникационной инфраструктуры с возможностями существующей инфраструктуры связи;

определение оптимальных управленческих решений для повышения эффективности использования сетей связи и минимизации объемов строительства;

обеспечение представления данных и результатов их анализа заинтересованным лицам в удобной для восприятия форме.

Информационная система «Генеральная схема» состоит из открытого и ограниченного сегментов. Информация, содержащаяся в открытом сегменте, размещается в свободном доступе на официальном портале оператора информационной системы «Генеральная схема». Информация, содержащаяся в ограниченном сегменте, является конфиденциальной и не подлежит размещению в свободном доступе.

Обязательное взаимодействие информационной системы «Генеральная схема» должно осуществляться со следующими государственными информационными системами:

ГИС мониторинга и управления сетью связи общего пользования;

федеральная ГИС, связанная с ведением Единого государственного реестра автомобильных дорог;

ГИС топливно-энергетического комплекса;

государственная автоматизированная информационная система «Управление»;

федеральная государственная информационная система координации информатизации;

единая система межведомственного электронного взаимодействия;

федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации».

Минцифры в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления необходимо обеспечить утверждение регламентов взаимодействия информационной системы «Генеральная схема» с информационными системами, взаимодействующими с ней.

Проект постановления был опубликован для обсуждения в январе 2021 года.