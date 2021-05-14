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Рабочая встреча Александра Новака с врио главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом

Рабочая встреча Александра Новака с врио главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом

14 мая 2021, 09:45
Рубрика: Встречи
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, ТЫВА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: government.ru

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В рамках встречи обсуждались вопросы развития электроэнергетики в регионе.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с врио главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Основной темой встречи стало энергоснабжение региона и строительство новых объектов электроэнергетики. В частности, в целях исключения энергодефицита была достигнута договорённость о строительстве в республике линии электропередачи по маршруту Шушенская-опорная – Туран – Мерген – Кызылская на 220 кВ.

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Источник: government.ru

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