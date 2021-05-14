В рамках встречи обсуждались вопросы развития электроэнергетики в регионе.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с врио главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Основной темой встречи стало энергоснабжение региона и строительство новых объектов электроэнергетики. В частности, в целях исключения энергодефицита была достигнута договорённость о строительстве в республике линии электропередачи по маршруту Шушенская-опорная – Туран – Мерген – Кызылская на 220 кВ.