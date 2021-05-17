АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) в текущем году планирует отремонтировать линии электропередачи общей протяженностью 107 км в населенных пунктах северных и арктических районов Якутии. На эти цели энергокомпания предусмотрела 176 млн. рублей.

Наибольший объем работ по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный будет проведен в Момском и Среднеколымском улусах. Также планируется текущий ремонт воздушных линий на территории присутствия Верхоянских электрических сетей, Оймяконского РЭС и Производственного центра Сахаэнерго.