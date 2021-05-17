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Сахаэнерго в 2021 году проведет ремонт 107 км линий электропередачи в северных и арктических районах Якутии

Сахаэнерго в 2021 году проведет ремонт 107 км линий электропередачи в северных и арктических районах Якутии

17 мая 2021, 10:30
Рубрика: Модернизация
Метки: САХАЭНЕРГО, ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) в текущем году планирует отремонтировать линии электропередачи общей протяженностью 107 км в населенных пунктах северных и арктических районов Якутии. На эти цели энергокомпания предусмотрела 176 млн. рублей. 

Наибольший объем работ по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный будет проведен в Момском и Среднеколымском улусах. Также планируется текущий ремонт воздушных линий на территории присутствия Верхоянских электрических сетей, Оймяконского РЭС и Производственного центра Сахаэнерго. 

«Самонесущий изолированный провод надежнее и долговечнее по сравнению с традиционным «голым» проводом. Он также позволяет значительно снизить потери электроэнергии на воздушных линиях за счет уменьшения реактивного сопротивления более чем в три раза. Кроме того, применение этого материала значительно снижает число незаконных подключений и хищений электроэнергии. Сахаэнерго планирует расширять область применения данного материала в своих распределительных сетях – в целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей», – подчеркнул и. о. начальника службы ремонта и эксплуатации электрооборудования Гаврил Жирков

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Источник: ПАО "РусГидро"

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