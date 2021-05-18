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Минэкономразвития РФ подготовило проект создания ОЭЗ в Новгородской области

Минэкономразвития РФ подготовило проект создания ОЭЗ в Новгородской области

18 мая 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ НОВГОРОДСКАЯ
Источник: ТАСС

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Проект постановления о создании особой экономической зоны в Новгородской области подготовлен Министерством экономического развития России. Планируется, что ОЭЗ "Новгородская" будет располагаться на территории Новгородского, Чудовского района и Великого Новгорода, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта [о создании особой экономической зоны "Новгородская"] и независимая антикоррупционная экспертиза", - говорится в сообщении.

Как минимум семь якорных резидентов планируют реализацию проектов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ), создаваемой в Новгородской области. Плановый объем инвестиций по дополнительным якорным резидентам составит более 5 млрд рублей, также будет создано 375 рабочих мест. Это проекты по строительству предприятия по производству фармацевтической продукции - комплекса для организации производства лекарственных средств на основе моноклональных антител; по производству микроэлетронной и радиоэлектронной продукции на отечественной электронно-компонентной базе; по организации производства полуприцепной техники для перевозки животных; по организации производства прицепов и полуприцепов; по строительству предприятия по переработке рапса; по строительству завода по производству тепло- и звукоизоляционных материалов; организация производства белковых продуктов.

 

О создании ОЭЗ

В середине февраля этого года состоялось заседание рабочей группы под председательством полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева по вопросу создания территорий опережающего развития и особых экономических зон. В рамках заседания обсуждалась заявка Новгородской области на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Новгородская". После проработки с Минэкономразвития России заявка будет представлена на итоговом заседании межведомственной рабочей группы.

Как ранее сообщал ТАСС, одним из первых свой проект в ОЭЗ запустит предприятие в сфере ОПК. Плановый объем инвестиций составит 1 млрд рублей, будет создано более 200 рабочих мест. Формирование ОЭЗ планируется завершить к лету этого года, финансирование инфраструктуры будет осуществляться за счет средств регионального бюджета.

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Источник: ТАСС

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