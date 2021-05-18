17 мая Минвостокразвития России и компания «РЖД-Инвест» провели круглый стол «Организация проектов транспортной инфраструктуры для промышленных территорий Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ с применением концессионного механизма и привлечением внебюджетного финансирования». В мероприятии принял участие заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, представители регионов Дальнего Востока и Арктики, а также приглашенные эксперты из Самарской и Свердловской областей, уже реализующие проекты по строительству железнодорожной инфраструктуры на условиях концессии с ОАО «РЖД».

«Наличие развитой транспортной инфраструктуры необходимо для реализации крупных инвестиционных проектов, поддержки промышленности, обеспечивающей производство современной высокотехнологичной продукции на территории Дальнего Востока и Арктики, создания комфортных условий проживания для населения, – отметил Анатолий Бобраков. – Министерством был инициирован запуск механизма «Дальневосточной концессии», сочетающий в себе долгосрочную государственную поддержку в рамках концессионных соглашений и возможности инвестиционного акселератора по отбору и «упаковке» проектов на базе Минвостокразвития. Этот механизм позволит в ближайшие несколько лет реализовать достаточно широкий перечень инвестиционных проектов на территории ДФО и Арктики».

Компания «РЖД-Инвест» уже имеет опыт создания железнодорожной инфраструктуры на условиях концессии.

«Концессия – эффективный инструмент для транспортной отрасли, за последние 15 лет было заключено 56 транспортных концессий, были задействованы все сферы транспортной отрасли. Первая концессия на строительство железной дороги необщего пользования для ОЭЗ «Калуга» была подписана с Калужской областью. Второй аналогичный проект запущен в Самарской области: в 2019 году подписано концессионное соглашение по строительству грузовой железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти» стоимостью 0,9 млрд рублей. А в начале этого года мы приступили к реализации третьего проекта по строительству железнодорожной инфраструктуры для ОЭЗ «Титановая долина» в Свердловской области. Он реализуется в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и Правительством Свердловской области. Накопленный опыт может быть успешно применен на территории Дальнего Востока и Арктики», – рассказал генеральный директор АО «ИК «РЖД-Инвест» Иван Григорович.

Потенциал подобных концессий в транспортной области на территории Дальнего Востока и Арктики огромен. Часть территорий опережающего развития расположена на значительном расстоянии от ближайших станций общего пользования. Следовательно, к ним требуется подведение логистической инфраструктуры. Кроме того, большинство проектов в добывающей отрасли также требуют строительства железнодорожных веток. В рамках концессионных соглашений могут быть созданы железнодорожные пути необщего пользования до станции или магистральных путей, примыкания путей к инфраструктуре «РЖД» и иные инфраструктурные объекты. Подобные проекты могут быть реализованы с привлечением Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.ДВ, РЖД, региональных Правительств субъектов РФ, резидентов промышленных территорий, инвесторов.

Участники круглого стола обсудили уже реализуемые, а также перспективные транспортные проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. В частности, рассматривались проекты строительства Северного широтного хода-2 в Ямало-Ненецком АО общим объемом инвестиций 115 млрд рулей, развития якутского транспортного логистического узла – строительство грузового терминала в поселке Нижний Бестях и подъездного железнодорожного пути до него, модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба с развитием пропускных и провозных способностей на территории Якутии, строительства угольного порта Лавна в Мурманской области и железнодорожных подходов к нему.

Проведенное мероприятие является частью большой работы по систематизации, подготовке и запуску инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике, в том числе в рамках «дальневосточной концессии» и привлечения к данной работе профессиональных участников, обладающих соответствующей экспертизой, таких как АО «ИК «РЖД-Инвест».