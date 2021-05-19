Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел заседание подкомиссии «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность». Встреча прошла в формате ВКС, в ней приняли участие представители Минпромторга России и Минэкономразвития, а также представители Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, ПАО Сбербанк, Высшей школы экономики и «Российского экспортного центра».

В рамках заседания особое внимание было уделено реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и механизмов государственной поддержки экспортеров промышленной продукции. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из трёх федеральных проектов: Промышленный экспорт, Экспорт продукции АПК и Системные меры. Он направлен на создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции и продукции АПК, а также на создание комплексной экосистемы поддержки экспортеров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» («Одно окно»).

В рамках федерального проекта Системные меры будет создана комплексная экосистема поддержки экспорта «Одно окно», предназначенная для получения экспортером госуслуг в цифровой форме. Кроме того, государственная поддержка будет оказываться институтам развития. В первую очередь, это касается увеличения объемов страхования экспортных проектов по линии ЭКСАР,

- отметил представитель Минпромторга России.

Для достижения установленных показателей нацпроекта активно «донастраиваются» действующие меры поддержки, которые оказываются промышленным экспортерам как по линии Минпромторга России, так и институтами развития ВЭБ.РФ и Росэксимбанк.

С 2021 года планируется внедрение в проект еще нескольких инструментов государственной поддержки экспорта: речь идет о поддержки реализации проектов создания системы послепродажного обслуживания для поставленной на экспорт высокотехнологичной продукции; субсидировании затрат по участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях,

- добавил представитель Министерства промышленности и торговли РФ.