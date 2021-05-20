Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Приангарье после пожара в поселке Дальний, где сгорели 28 домов, сообщает СУСК по Иркутской области.

В поселке Дальний Нижнеилимского района Приангарья 19 мая произошел крупный пожар. Туда были направлены на вертолетах аэромобильные группы МЧС, спасатели авиалесоохраны и самолет Бе-200. В 21.05 (16.05 мск) пожар был локализован. Сгорели 28 домов - девять жилых и 19 нежилых. Общая площадь пожара составила 4200 квадратных метров. В тушении открытого огня принимали участие 129 человек и 12 единиц техники. В населенном пункте объявлен режим ЧС. Двадцатого мая в 06.25 (01.25 мск) открытое горение было ликвидировано. Без жилья остались 18 человек, все они сейчас разместились у родственников.

"По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту пожара в п. Дальний, в результате которого сгорели 28 домов, девять из которых были жилыми", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – арест на три месяца.

Отмечается, что на место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. По предварительным данным, возгорание произошло из-за обрыва электропровода. В рамках уголовного дела будут допрошены сотрудники администрации Дальнинского муниципального образования, а также работники и руководство АО "Братская электросетевая компания".

Поселок Дальний расположен на берегу реки Илим, в 118 километрах от районного центра - Нижнеилимска. В населенном пункте 48 домов, в них проживают 68 человек. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют. Семь лет назад в поселке во время пожара сгорело 22 дома.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области