Компания Delta Tecnic S.A. (Испания), специализирующаяся в области производства концентратов красителей и сырьевых материалов для изготовления пластмасс и кабелей, уделяет большое внимание разработке электропроводящих ПВХ компаундов, обеспечивающих сокращение риска в средах с электростатическими зарядами, помогая избежать взрывов, нежелательных электростатических зарядов и возможных пожаров.

Благодаря разработанным компанией Delta Tecnic рецептурам её электропроводящие компаунды отвечают требованиям европейских директив ATEX к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде для обеспечения безопасности в зонах, классифицируемых как взрывоопасные атмосферы. Такие среды образуются в тех отраслях, где имеют дело с особо опасными продуктами, такими как горючие материалы, углеродные соединения, высокодисперсная пыль или взрывчатые вещества, а также в нефтехимическом, электронном секторах, в медицинских стационарах. Неконтролируемые электростатические разряды образуются, когда заряженный объект, часто выполненный из пластмассы, контактирует с другим материалом. Самый лёгкий способ предотвратить образование статического электричества – заменить изоляционный пластик электропроводящим или диссипативным (рассеивающим) пластиком. Электропроводящие ПВХ компаунды компании Delta Tecnic обладают преимуществами по сравнению с металлическими покрытиями, поскольку они легче и удобнее в обращении и упрощают процесс производства частей во многих случаях.

Проводящие / антистатические свойства ПВХ компаундов компании Delta Tecnic остаются неизменными в течение продолжительных периодов времени и сохраняют стабильные значения электропроводимости даже при изменяющейся атмосферной влажности. Продукты этого класса устойчивы даже в виде тонких экструдируемых изделий и подходят для широкого диапазона областей применения – от трубок и упаковки до геомембран и кабельной изоляции. Электропроводящие компаунды изготавливаются из высокоструктурированных саж, вместе с новыми добавками, такими как графен или углеродные нанотрубки. Смесь этих компонентов даёт возможность создать гибкие и полужёсткие ПВХ компаунды, в частности, для производства кабельных изделий, шлангов и труб, а также строительных материалов.