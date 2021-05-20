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Виктор Хмарин и Айсен Николаев обсудили вопросы развития электроэнергетики Якутии

Виктор Хмарин и Айсен Николаев обсудили вопросы развития электроэнергетики Якутии

20 мая 2021, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: РУСГИДРО, ЯКУТИЯ, ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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В ходе поездки в Республику Саха (Якутия) Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин провел рабочую встречу с главой Республики Айсеном Николаевым, в ходе которой обсуждались проекты, связанные с развитием электроэнергетики на территории региона.

Якутия – один из ключевых регионов присутствия РусГидро на Дальнем Востоке. По словам главы РусГидро, в ближайшие несколько лет на территории Республики Группа РусГидро реализует сразу несколько крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили планы по консолидации электросетевых активов Республики на базе «Якутскэнерго», входящего в Группу РусГидро, строительству объектов сетевого комплекса для повышения надежности энергоснабжения и энергообеспечения новых и перспективных потребителей, а также вопросы тарифного регулирования.

Днем ранее Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин, глава Республики Айсен Николаев и Председатель Правления – Генеральный директор АК «АЛРОСА» Сергей Иванов посетили Каскад Вилюйских ГЭС и Светлинскую ГЭС АК «АЛРОСЫ», где обсуждались возможности дальнейшего развития гидроэнергетики в Республике.

В ходе рабочей встречи также было проведено обсуждение планов по модернизации и развитию объектов тепловой генерации и актуальных задач по совершенствованию теплоснабжения потребителей. Крупнейшими запланированными проектами Группы РусГидро в регионе является расширение Нерюнгринской ГРЭС, где будут построены два новых энергоблока общей мощностью 450 МВт, и строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 мощностью 160 МВт/200 Гкал/ч. Вторая очередь заменит изношенную Якутскую ГРЭС, отработавшую более 50 лет. Электростанция будет работать на природном газе и обеспечивать электроэнергией и теплом столицу региона.

Вместе с этим в настоящее время начата реализация программы модернизации трех существующих энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС. В течение четырех лет в работы по повышению надежности электростанции будет вложено более 5 млрд рублей. Это позволит снять существующие ограничения на выдачу мощности станции в объеме до 90 МВт и увеличить выработку электроэнергии почти на 600 млн кВт.ч в год.

Устаревшая и изношенная Чульманская ТЭЦ электрической мощностью 48 МВт и тепловой мощностью 165 Гкал/ч, введенная в эксплуатацию еще в 1962 году, будет постепенно выведена из эксплуатации. В части выработки электроэнергии Чульманскую ТЭЦ заменит Нерюнгринская ГРЭС, а для замещения тепловой мощности станции РусГидро построит современную работающую на природном газе котельную.

Существенное обновление ожидает и локальную энергетику Якутии. Особенностью региона является наличие десятков небольших населенных пунктов, изолированных как друг от друга, так и от централизованного энергоснабжения. РусГидро обеспечит их надежным источниками генерации с использованием передовых технологий: сочетания современных высокоэффективных дизельных электростанций, солнечных электростанций, накопителей электроэнергии, систем автоматизированного управления и удаленного мониторинга. Работы выполняются в рамках исполнения положений Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года.

Работы по обновлению локальной энергетики ведутся с привлечением средств инвесторов в рамках механизма энергосервисных договоров. Уже заключены договоры на возведение новых энергокомплексов в шести населенных пунктах Якутии, проводятся конкурсные процедуры по энергокомплексам еще в 65 населенных пунктах.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам теплоснабжения Якутска. В настоящий момент для повышения надежности обеспечения потребителей теплом рассматривается вопрос о создании единого теплоснабжающего совместного предприятия на базе дочернего предприятия РусГидро «Якутскэнерго» и активов находящегося в муниципальной собственности АО «Теплоэнергия».

Следующим шагом в этом направлении станет проработка вопроса по переходу на метод Альтернативной котельной. Он предполагает, что цены на тепло устанавливаются не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. Предел цены определяется по методике, которая предполагает гипотетическую величину расходов в случае отказа от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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