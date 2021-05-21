Евгений Грабчак в рамках рабочей поездки в Мурманскую область провёл встречу с губернатором Андреем Чибисом и принял участие в совещании руководителей производственных блоков компаний группы «Россети».

Евгений Грабчак и Андрей Чибис обсудили возможность реализации проектов по строительству и реконструкции электросетевой инфраструктуры, которая позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей региона и обеспечить повышение инвестиционной привлекательности области. Одной из тем обсуждения стал постепенный переход Мурманской области на более экологичные виды топлива.

«Те перспективы, те объёмы высвобождаемых финансовых средств, которые возможны после перевода на более экологические виды топлива, конечно, могли бы дать большой инвестиционный толчок для развития «зелёной» энергетики. Тем более, что сейчас это мировая повестка номер один, а Мурманская область могла бы стать пилотным регионом, показывающим, как можно перейти на нейтральные выбросы с учётом той гидрогенерации, тепловой генерации и атомной генерации, которая есть. Будем вас поддерживать в этом вопросе. Сейчас ведётся работа по расчёту экономической эффективности перевода на газ. Я думаю, эта работа будет завершена, и комплексная программа в Мурманской области будет реализована», – сказал Евгений Грабчак.

В рамках рабочей поездки Евгений Грабчак также принял участие в совещании руководителей производственных блоков компаний группы «Россети», где были детально рассмотрены итоги осенне-зимнего периода 2020-2021 годов в части электросетевого комплекса и вопросы подготовки к следующему отопительному сезону.