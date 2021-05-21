DuPont Mobility+Materials, подразделение компании DuPont, объявляет о ребрендинге всего ассортимента маточных смесей на основе силикона для термопластов.

Торговое название “Multibase” относится ко всем ранее разработанным компанией Dow Corning продуктам этого ассортимента, а теперь также будет использоваться для всех будущих маточных смесей на основе силикона компании DuPont. Эта инициатива основана на глобальной распространённости бренда Multibase компании Dow Corning, хорошо известной своей 20-летней историей поставки высококачественных маточных смесей на основе силикона, которые используются по всему миру для усиления эксплуатационных характеристик термопластичных материалов. Эти материалы отлично подходят для использования в широком спектре областей, в том числе в упаковочной, автомобильной, кабельной отраслях, в производстве товаров промышленного и бытового назначения.

Торговая марка Multibase будет использоваться для всех будущих разрабатываемых и запускаемых в серийное производство силиконовых маточных смесей компании DuPont. Изменение бренда не влияет на рецептуру, свойства или качество этих продуктов. Компания DuPont будет продолжать производить силиконовые маточные смеси такого же высокого качества, используя те же самые технологические процессы и обеспечивая строгое соответствие таким же жёстким стандартам, как и раньше. Как отметил представитель компании DuPont, в связи с возникновением новых трендов и конкурентов на рынке, новых регламентирующих документов и новых областей применения производители полимерных материалов часто сталкиваются с новыми проблемами адаптации своих продуктов к этим изменяющимся потребностям. Силиконовые добавки Multibase обеспечивают много опций для расширения и усиления свойств материалов и оптимизации процессов их переработки. Они также обеспечивают уникальные характеристики, которые помогают потребителям выполнять требования нормативных документов; сокращать энергопотребление; а также повышать функциональные возможности, эстетическое восприятие, качество и срок службы конечных продуктов.

Самый последний из разработанных продуктов – маточная смесь Multibase AMB-12235 для многослойной полиэтиленовой плёнки, получаемой экструзией с раздувом. В этой маточной смеси объединены антиадгезив и совместимая, долговременно улучшающая скольжение добавка для улучшения технологических свойств плёнки и повышения её стабильного качества. Будущие продукты компании DuPont, выпускаемые под брендом Multibase, будут соответствовать основным тенденциям рынка, таким как увеличение срока службы продуктов конечного применения, оптимизация производства с целью сокращения энергопотребления и образования отходов, а также упрощение технологии разработки рецептуры для повышения способности материала к переработке для повторного использования. Маточная смесь Multibase MB25-502 повышает технологичность полиэтиленовых компаундов с высоким содержанием минеральных наполнителей, предназначенных для использования в кабельных продуктах.