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Около 9 миллионов рублей вложит АО "РЭС" в реконструкцию электросетей станции Мочище в Новосибирском районе

Около 9 миллионов рублей вложит АО РЭС в реконструкцию электросетей станции Мочище в Новосибирском районе

21 мая 2021, 09:48
Рубрика: Модернизация
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "РЭС"

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В последние годы агломерация Новосибирска динамично развивается, ведется интенсивная жилая застройка. Это сопровождается существенным увеличением численности населения, проживающего на данной территории, что, в свою очередь, обуславливает рост потребления электрической энергии. Все это приводит к увеличению нагрузок на существующие электросети, особенно это актуально для Новосибирского района области.

На этой территории АО «РЭС» регулярно ведет работы по строительству, реконструкции и техническому обслуживанию электрических сетей, направленные на повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей, а также на создание возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

Одним ключевых проектов, реализуемых энергетиками на территории Новосибирского района в рамках инвестиционной программы АО «РЭС», является модернизация электросетей на ст. Мочище. Здесь проводятся такие работы по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, как:

  • установка новой комплектной трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4 кВ;
  • реконструкция воздушной линии 0,4 кВ с установкой новых железобетонных опор;
  • замена более 6 километров голого провода на cамонесущий изолированный провод (СИП).

Общая сумма инвестиций АО «РЭС», запланированных на реконструкцию электросетей на станции Мочище, составляет около 9 миллионов рублей. На данный момент в реализацию проекта уже вложено порядка половины всего объема инвестиций.

Энергетики уверены, что в результате выполняемых мероприятий жители населенного пункта заметят существенное улучшение качества и надежности электроснабжения. А на время проведения реконструкции АО "РЭС" призывает граждан отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ.

Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» заблаговременно публикует на сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с данными каждого конкретного планового отключения электроэнергии (адрес, дата и время).

 

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/

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Источник: АО "РЭС"

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