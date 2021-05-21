Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов дал большое интервью ФБА «Экономика сегодня», где прокомментировал ситуацию с освоением шельфа.

В городе Приморск Ленинградской области создадут Инновационный научно-технологический центр по внедрению технологий для освоения шельфа в Арктике. Поручение дал президент РФ Владимир Путин. Комплекс будет работать на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), ученые которого займутся созданием электронной компонентной базы для приборов и внедрением российской техники и комплексов для добычи полезных ископаемых на арктическом шельфе.

Добыча нефти и газа на шельфе является перспективной, но дорогостоящей темой. Большое количество таких проектов предлагалось до 2014 года, когда черное золото стоило дороже 100 долларов за баррель, но в «коронакризис» при других ценах это не настолько перспективно. Есть пример СПГ- заводов компании «Новатэк»: они, по сути, не облагаются налогами и не приносят прибыли в федеральный бюджет. РФ пошла на это, чтобы получить СПГ-производство, причем в случае с шельфом необходимы аналогичные жертвы.

Добыча нефти на шельфе экономически обоснована

«Освоение шельфа является нормальной экономической практикой как российской, так и общемировой. Почти вся эпопея с североморской нефтью является шельфом. Здесь нет ничего принципиально нового, кроме того, что это Арктика», – заключает Смирнов.

Арктический регион сопоставим по сложности работ с северной частью Северного моря, где оперируют норвежцы. Они уходят все дальше на шельф, а их издержки растут, поэтому Норвегия планирует поддерживать объемы нефтегазовой добычи.

«Шельфовые разработки являются веянием времени и заключаются в простой вещи: нефть, о которой говорили в шестидесятые-семидесятые годы, уже закончилась. Тогда публиковались прогнозы и писались романы, что нефть к 2000 году подойдет концу, и это действительно произошло, если взять в расчет те месторождения, которые тогда разрабатывались», – констатирует Смирнов.

Сегодня 70-80% добываемой нефти в мире касается трудноизвлекаемых запасов, а в РФ эта цифра равняется 90%. Нефтяная добыча выглядит совершенно иначе, чем шестьдесят, сорок и даже двадцать лет назад.

«Для старой нефтяной отрасли шельф – это очень сложно и дорого, но для современной индустрии – нормально. Здесь нет ничего удивительного, такие работы мало отличаются по стоимости и сложности от гидроразрыва пластов, горизонтального бурения и других видов добычи природных ископаемых, которые считаются более традиционными, чем арктический шельф», – резюмирует Смирнов.

За последние семь лет стоимость работ на каждый баррель добытой в России нефти, как отмечает эксперт, увеличилась в два раза.

«Семь лет назад России нужно было делать в два раз меньше проходных работ, чтобы добыть бочку нефти, поэтому на фоне общемировых тенденций и цифр добыча сырья на шельфе является нормальным экономическим процессом», – заключает Смирнов.

Нефть останется на мировом рынке

РФ вынуждена этим заниматься – уходить все дальше на Север и в Восточную Сибирь. Начатые разрабатываться еще при СССР месторождения скоро начнут исчерпываться – по крайней мере, точно упадут объемы их добычи. Одновременно с этим возрастет стоимость добычных работ, что прибавит рентабельности шельфу и другим трудноизвлекаемым направлениям.

Мировые игроки ранее боялись низких цен на нефть, делавших такие работы нерентабельными, но «коронакризис» показал изменение рыночной конъюнктуры. Даже в момент спада глобальной экономики цены держатся на высоком уровне.

Тем более стоимость работ будет сокращаться, а американская валюта дешеветь: нефть за 20 долларов за баррель возможна только ситуативно. Более острой проблемой стала экологическая политика ЕС в виде The New Deal, продолжающая давить на традиционные ресурсы.

«Нефть никуда не денется даже в рамках европейской зеленой энергетики. Если взять самый оптимистичный для Брюсселя сценарий, то ценность нефти не упадет, но энергетическая структура претерпит изменения», – констатирует Смирнов.

Сегодня в мировой экономике растет потребность в нефтехимии, каждый год мы наблюдаем невероятный прирост.

«Темпы роста нефтехимии сопоставимы с самыми оптимистичными прогнозами по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), так что нужно ожидать изменений структуры и большего ухода черного золота в нефтехимию», – резюмирует Смирнов.

Нефть останется на рынке, а суммарная добыча вряд ли будет ниже показателя начала 2020 года в 100 млн баррелей в сутки.