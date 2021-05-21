Рубрика "Интервью лидеров энергетики". Выпуск №3

Представляем вашему вниманию третий выпуск новой рубрики «Интервью лидеров энергетики».

В выпусках рубрики публикуются интересные интервью основных действующих лиц отрасли как в России, так и за рубежом.

Данная рубрика является открытой, мы будем рады, если она станем инструментом обмена полезной обзорной информацией между членами нашего Сообщества.

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Материалы третьего выпуска:

Послание Президента Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».

На церемонии присутствовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

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Александр Новак: Водород: энергия «чистого» будущего

Водород, полученный с использованием низкоуглеродных технологий, может быть эффективным средством декарбонизации тех отраслей промышленности, которые в настоящее время потребляют большое количество угля или газа в качестве источника энергии, либо такой водород может стать вариантом замены уже используемого водорода на низкоуглеродный (например, в нефтепереработке и химической промышленности).

Несмотря на то, что сегодня водород используется в основном в промышленном производстве, этот химический элемент имеет значительный потенциал расширения областей применения.

В сфере электроэнергетики он может использоваться в качестве углеродно-­нейтрального топлива как для централизованной, так и для распределенной генерации, выступать средством накопления энергии и применяться в качестве вторичного энергоносителя, аккумулирующего энергию, которая производится на объектах возобновляемой энергетики.

Кроме того, использование водорода в смеси с метаном или в чистом виде в системе газоснабжения рассматривается в качестве направления декарбонизации децентрализованного теплоснабжения и ЖКХ.

Водород может применяться в различных видах транспорта – автомобилях, складском транспорте, поездах, авиатранспорте, судах – как в топливных элементах, так и в двигателях внутреннего сгорания.

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Николай Шульгинов: Не надо спешить расставаться с углеводородами, надо наравне с традиционными видами энергетики развивать ВИЭ

Перед российским ТЭК сейчас стоят важнейшие задачи – проведение газификации в регионах, развитие переработки нефти и газа, преодоление экономических последствий пандемии коронавируса и занятие уверенных позиций на рынках новых энергоносителей. О том, как будет идти работа Минэнерго России по ключевым направлениям, Николай Шульгинов рассказал в интервью журналу «Энергетическая политика».

Говоря о перспективах скорого энергоперехода ряда стран на чистые источники энергии, Министр отметил, что он вряд ли произойдет раньше 2035 года.

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Евгений Грабчак: Электроэнергетика должна развиваться эволюционно на базе сформированного технологического базиса

Электроэнергетика должна развиваться эволюционно на базе сформированного технологического базиса. Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак на сессии «Цифровые экосистемы в энергетике: курс на трансформацию» в рамках конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях».

«Единая энергосистема уже неоднократно показывала свою эффективность и устойчивость. Методы повышения эффективности ее работы, в том числе использование технологий цифровизации, должны приводить к эволюционному развитию энергосистемы и применяемых технологий, а не подменять цели и способы реализации», – сказал Евгений Грабчак.

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Павел Завальный: Мы обсуждаем детали развития электроэнергетики, а общей стратегии нет

Целевая функция российской электроэнергетики во все времена одна – это устойчивое развитие отрасли в интересах безопасного, надежного и качественного обеспечения электроэнергией потребителей – бюджетных, промышленных и населения, и по доступным ценам. Об этом заявил 24 марта 2021 года председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

Выступая на конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях», он напомнил слова Владимира Ленина: «Нельзя решать частные вопросы, не найдя ответ на главный, ибо каждый раз, когда вы будете пытаться это делать, будете натыкаться на нерешенность главного вопроса…».

«Вот и мы обсуждаем детали развития электроэнергетики, а общей стратегии нет», - сказал Павел Завальный.

По его словам, надо вкладывать любые деньги, чтобы решить вопрос энергобезопасности, которая обеспечивается за счет системной надежности и отсутствия дефицита электроэнергии в целом по стране и в отдельных регионах.

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