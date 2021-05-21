Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №14

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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BloombergNEF прогнозирует, что «зеленый» водород превзойдет «синий» СО2

BloombergNEF прогнозирует, что «зеленый» водород превзойдет «синий» СО2, чтобы захватить кусок транспортного пирога с нулевым уровнем выбросов.

Заинтересованные в природном газе стороны начинают объединяться вокруг идеи о том, что спрос на так называемый «синий» водород будет поддерживать движение долларов на долгие годы. Но не так быстро. В отчете говорится, что название «синего» водорода - это отвлечение внимания, теперь, когда технология «зеленого» водорода быстро набирает обороты на мировом рынке.

В исследовании BNEF сказано, что приведенная стоимость «зелёного» водорода (LCOH2) будет падать быстрее, чем предполагалось ранее. BNEF прогнозирует, что, при условии продолжения расширения масштабов, экологически чистый «электролизный» водород в 2050 г. будет дешевле природного газа (сравнение на основе энергетического эквивалента) на 15 из 28 смоделированных национальных рынков. Зеленый водород будет дешевле «серого» водорода (производимого из природного газа) на всех 28 рынках к 2050 г.

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Проект Helios Green Fuels в Саудовской Аравии

Как сообщил MEED источник в отрасли, в настоящее время ведутся проектные и ранние работы по проекту Helios Green Fuels в Саудовской Аравии стоимостью 5 миллиардов долларов.



Такое развитие событий последовало за сообщением в январе о том, что команда, стоящая за проектом, наняла базирующуюся на Бермудских островах финансовую консультационную фирму и фирму по управлению активами Lazard для консультирования.



Lazard, который является одним из финансовых консультантов первичного публичного размещения акций Saudi Aramco в 2019 году, как предполагается, обратился к банкам, чтобы выяснить их интерес к проекту.



Американская компания Air Products, компания-разработчик из Саудовской Аравии Acwa Power и Neom подписали в июле соглашение о строительстве завода по производству водородного аммиака, работающего на возобновляемых источниках энергии.



Проект, который будет в равной степени принадлежать трем партнерам, будет расположен в Неоме, проект Giga в Саудовской Аравии стоимостью 500 миллиардов долларов.



Было объявлено, что планируемый объект будет объединять 4 ГВт возобновляемой энергии от солнца, ветра и аккумуляторов, производство 650 т водорода в день путем электролиза с использованием технологии Thyssenkrupp, производство азота путем разделения воздуха с использованием технологии Air Products и производство 1,2 Млн т зеленого аммиака в год по технологии Haldor Topsoe.

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Equinor и SSE Thermal обнародовали планы по совместной разработке двух первых в своем роде низкоуглеродных электростанций

Норвежский нефтегазовый концерн Equinor и британская энергетическая компания SSE Thermal обнародовали планы по совместной разработке двух первых в своем роде низкоуглеродных электростанций в британском регионе Хамбер, включая одну из первых в Великобритании газовых электростанций с технологией улавливания и хранения углерода (CCS), а также первую в мире крупную электростанцию, работающую на 100% водороде.



Эти планы, подкрепленные новым соглашением о сотрудничестве между двумя компаниями, будут поддерживать переход Великобритании к углеродной нейтральности и ускорять декарбонизацию Хамбера, крупнейшего и наиболее углеродоемкого промышленного кластера Великобритании, отмечается в заявлении. Эти проекты могут создать тысячи квалифицированных рабочих мест и оживить деловую активность в регионе.



Две «декарбонизированные электростанции» которые станут «центром чистой энергии» около Сканторпа, Северный Линкольншир, станут одними из первых в мире, на которых будут использоваться технология CCS и водород. Keadby 3 и Keadby Hydrogen заменят старую углеродоемкую генерацию в энергосистеме, обеспечивая гибкую и эффективную выработку для поддержки переменчивой возобновляемой генерации и обеспечения системной надёжности при переходе к нулевому балансу выбросов, утверждают компании.

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Компания EWE сообщила о достижении первой вехи в строительстве испытательного подземного хранилища водорода в Рюдерсдорфе

Немецкая энергетическая компания EWE сообщила о достижении первой вехи в строительстве испытательного подземного хранилища водорода в Рюдерсдорфе, Бранденбург, ФРГ.

Проведя установку 160 стальных труб на глубину до 1000 метров и их цементирование, EWE заложила основу для формирования небольшой испытательной каверны, которая будет устроена в соляном куполе (часть пласта каменной соли, внедрившаяся в виде купола в вышележащий пласт осадочных пород).

EWE хочет проверить безопасность хранения 100-процентного водорода в создаваемой подземной полости. Емкость хранилища пока минимальная - 500 кубов. EWE имеет большой опыт в создании и эксплуатации ПХГ в соляных формациях и сегодня управляет 37 кавернами.

В рамках водородного проекта EWE сотрудничает с Немецким аэрокосмическим центром (DLR). Институт энергетических систем DLR будет изучать, среди прочего, качество водорода после его извлечения из пещеры и используемых материалов (качество водорода будет замеряться при его закачке и заборе). Объем инвестиций составляет около десяти миллионов евро, из которых четыре миллиона — собственные средства EWE. Оставшуюся сумму EWE и DLR получат в рамках Национальной программы инноваций в области водородных технологий и топливных элементов от Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры.

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RWE и Hydrogen Utility Pty Ltd (H2U) подписали Меморандум о поставках в Европу зеленого водорода, произведенного в Австралии

Немецкая энергетическая компания RWE и австралийский разработчик водородных проектов Hydrogen Utility Pty Ltd (H2U) подписали Меморандум о поставках в Европу зеленого водорода, произведенный в Австралии.



Это соответствует цели проекта HySupply, начатого в декабре 2020 года Немецкой академией наук и инженерии и Федерацией немецкой промышленности.

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Проект REFHYNE по строительству к 2022 году крупнейшей в мире электролизной установки по производству «зеленого» водорода на НПЗ Rheinland в Германии

Реализуемый Shell проект REFHYNE по строительству к 2022 г. крупнейшей в мире электролизной установки по производству «зеленого» водорода на НПЗ Rheinland в Германии с использованием инновационной технологии PEM (polymer electrolyte membrane).

Мощность установки электролиза 10 МВт, проектный объем производства Н2 - 1.3 тыс. т/год. Стоимость проекта - €16.0 млн. ($19.0 млн.).

Капиталоемкость проектов по производству «зеленого» водорода: Расчетная оценочная стоимость технологической установки по аналогии с проектом REFHYNE мощностью 1 млн. т/год - €12.3 млрд. ($14.6 млрд.).

И планов громадье: доведение мощностей электролизных комплексов по производству «зеленого» водорода к 2024 г. до 6 ГВт, выпуска возобновляемого водорода до 1 млн. т, к 2030 г.: соответственно, до 40 ГВт и 10 млн. т.

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Корейская энергокорпорация атомной и гидроэнергия Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписала меморандум о взаимопонимании касательно электростанции на водородных топливных элементах в Кёнджу

Корейская энергокорпорация атомной и гидроэнергия Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписала меморандум о взаимопонимании касательно электростанции на водородных топливных элементах в Кёнджу, южнокорейском студенческом городке к юго-востоку от Сеула.

12 апреля был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту стоимостью 100 миллиардов вон (приблизительно 89 миллионов долларов США), направленному на строительство 20-мегаваттной электростанции на водородных топливных элементах на территории Университета Уйдук (Uiduk University).

Производство энергии на топливных элементах – метод возобновляемого производства электроэнергии с использованием водорода и с нулевыми выбросамм углерода. Он находится в центре внимания как источник энергии будущего с минимальным воздействием на окружающую среду.

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