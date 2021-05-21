В Комитете по энергетике Государственной Думы РФ прошел круглый стол на тему законодательного обеспечения развития распределенной генерации для удаленных и труднодоступных территорий Крайнего Севера и Дальнего Востока. Одним из ключевых событий мероприятия стало обсуждение «дорожной карты» по реализации Концепции привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации, том числе на основе ВИЭ, в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики, разработанной единым институтом развития - Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Открывая заседание, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Сергей Есяков отметил необходимость системного внимания со стороны государства к вопросам функционирования и развития распределенной генерации в удаленных и изолированных районах.

«Значительная часть территории нашей страны, в первую очередь, Дальний Восток и Арктика, не обеспечена централизованной электроэнергетической и газовой инфраструктурой, что обуславливает необходимость локального энергоснабжения потребителей на основе дизельных, мазутных и угольных источников энергии с «северным завозом» топлива. Постоянный рост затрат на закупку и доставку традиционных видов топлива, низкая эффективность его использования при производстве электрической и тепловой энергии, а также высокий уровень вредных выбросов в атмосферу приводят к увеличению совокупных государственных расходов и тормозят социально-экономическое развитие всей страны. Предложенная Корпорацией «дорожная карта» по привлечению частных инвестиций в эту сферу отличается системным подходом и предполагает разработку рациональных мер государственной поддержки, а потому, безусловно, будет способствовать развитию распределенной энергетики на столь значимых для нашей страны территориях», - подчеркнул Сергей Есяков.

Планомерные шаги разработаны и выверены

В своем выступлении управляющий директор КРДВ Василий Потемкин рассказал, что работа над «дорожной картой» велась в тесном взаимодействии со всем отраслевым сообществом.

«Одна из основных задач нашей Корпорации – привлечение инвесторов для реализации проектов на территории Дальнего Востока и Арктики. Отрасль энергетики является государствообразующей, характерна сильным отраслевым регулированием и не высокой инвестиционной привлекательностью. Но устойчивое развитие макрорегиона невозможно без обеспечения гарантированного, экономически и экологически эффективного энергоснабжения потребителей вдали от централизованной энергетической инфраструктуры. И здесь рационально и вполне реально привлекать частных инвесторов для реализации проектов развития распределенной генерации. Мы активно взаимодействуем с ними и видим интерес, при этом понимаем сложную экономику проектов и действующие административные барьеры. Поэтому наша основная задача заключается в создании равных условий и механизмов государственной поддержки частных инвесторов для участия в инвестиционных проектах на конкурентной основе», - заявил Василий Потёмкин.

По мнению руководителя направления по энергетике и ЖКЖ КРДВ Максима Губанова, разработка мер государственной поддержки инвесторов в распределенную генерацию в удаленных и изолированных районах была невозможна без глубокого погружения в особенности функционирования и перспективного развития всей энергетической отрасли.

«Мы провели глубокий научный анализ этапов развития электроэнергетики в России, особенностей перспективного планирования и привлечения частных инвестиций в отрасль, а также энергетического хозяйства на территории Дальнего Востока и Арктики. По нашему мнению, для гарантированного и эффективного энергообеспечения потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения действующую систему управления развитием электроэнергетики следует дополнить механизмами привлечения частных инвестиций. Рыночные механизмы привлечения инвестиций в объекты генерации, действующие в рамках Единой энергосистемы России, не могут быть распространены на объекты локальной энергетики в силу особенностей регулирования отрасли и близости к конечному потребителю. Здесь необходимо выделение муниципального уровня планирования и индивидуальный подход к реализации каждого проекта, учитывающий комплекс взаимосвязанных вопросов по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Наша «дорожная карта» предполагает создание целой системы привлечения частных инвестиций в развитие муниципального энергетического хозяйства, реализация которой обеспечит повышение энергетической эффективности экономики всей страны», - дополнил Максим Губанов.

Требуются меры господдержки

Работа по дальнейшей реализации «дорожной карты» ведется совместно с ФАНУ «Востокгосплан».